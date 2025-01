Golden Hits of Queen. Legendarne hity symfonicznie

Miłośnicy nieśmiertelnych przebojów zespołu Queen, przygotujcie się na niezapomniany wieczór! Już w piątek, 24 stycznia 2025 roku, o godzinie 19 w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu odbędzie się koncert "Golden Hits of Queen". To niezwykła okazja, by usłyszeć największe hity legendarnej grupy w zupełnie nowej odsłonie.

Podczas koncertu usłyszymy wokal Kamila Franczaka, którego mocny głos i niepowtarzalna charyzma wprowadzi nas w świat nieśmiertelnych hitów. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć symfoniczne aranżacje znanych utworów Queen. Wszystko za sprawą Her Majesty Orchestra i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Nie zwlekaj z rezerwacją miejsc - liczba biletów jest ograniczona! 24.01.2025, piątek, 19 Golden Hits of Queen Teatr im. A. Sewruka w Elblągu Wykonawcy: Kamil Franczak - wokal Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in:* Największe hity zespoły Queen

Bilety: 150 zł normalny / 120 zł ulgowy / 90 zł grupowy / 75 zł studencki Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 20, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów! * Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

Elbląska Orkiestra Kameralna