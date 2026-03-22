Grand Prix dla Wariata

Jarosław Zoń z Mszany Dolnej zdobył Grand Prix XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Jury doceniło jego interpretację utworu Idy Fink pt. „Wariat” To poruszające opowiadanie opisujące traumę Holocaustu. Zdjęcia.

Utwór polskojęzycznej pisarki pochodzenia żydowskiego Idy Fink pt. „Wariat” przedstawia dramatyczną historię ojca, który w getcie ukrywa się przed wywózką, a widząc swoje dzieci prowadzone na śmierć, milczy ze strachu, co prowadzi do jego psychicznego załamania. Za recytację i sceniczną interpretację tego utworu Jarosław Zoń z Mszany Dolnej zdobył Grand Prix XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. To utytułowany recytator, który wielokrotnie zwyciężał na ogólnopolskich konkursach, w tym także na poprzednich edycjach Festiwalu w Elblągu. Na co dzień możemy go usłyszeć na antenie Radia Lublin, gdzie od wielu lat jest dziennikarzem w dziale informacyjnym. Recytacja to jego pasja.

- Pierwszy raz w konkursie recytatorskim uczestniczyłem w 1985 roku, od tamtej pory nieprzerwanie jeżdżę na takie konkursy. Biorę też udział w słuchowiskach, mam program z piosenką autorską, ale generalnie moja działka dziennikarska to informacje. Tekst Idy Fink jest o rodzicielstwie, oczywiście utwór pokazuje sytuację graniczną. Jestem ojcem trójki dzieci. Staram się być jak najlepszym rodzicem, ale zawsze się zdarzy, że gdzieś tam możemy te nasze dzieci zawieść – mówi Jarosław Zoń.

Jarosław Zoń z Mszany Dolnej zdobył Grand Prix , fot. Anna Dembińśka

Łącznie jury Festiwalu przesłuchało 24 recytatorów i 12 osób śpiewających poezję. Koncert galowy odbył się w niedzielę (22 marca). Wyróżnienia w kategorii piosenki poetyckiej otrzymały Aleksandra Tylus z Grudziądza oraz Nikola Struk z Dobrego Miasta. Drugą nagrodę w tej kategorii zdobył Robert Zapora z Warszawy, a pierwszą zespół Tom Bishop z Gniezna.

W kategorii recytacji przyznano trzy wyróżnienia: dla Szymona Ratajczaka z Lubcza Wielkiego, Jakuba Kantorosińskiego z Trzcianki i Arkadiusza Jaskulskiego z Białogardu. Trzecią nagrodę otrzymali: Małgorzata Stopyra z Warszawy oraz Tomasz Buczkowicz z Białegostoku. Laureatem drugiej nagrody został Kacper Siwiak z Lublina, a pierwszej Elblążanin Jakub Kondrat.

Nagrodę przyznał również prezydent Elbląga Michał Missan – za odważne i twórcze ujęcie tematu miłości oraz wrażliwość artystyczną. Otrzymała ją Karolina Kozłowska ze Słupska.

- Przed wejściem udzielałem wywiadu i rozmawialiśmy o tym, że świat pędzi, informacja też pędzi, jak więc zadbać o słowo? A jeszcze jakby to słowo było prawdziwe, nie było zmanipulowane, to w ogóle byłoby super. Festiwal mówi o miłości, czyli o patrzeniu sercem. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Gratuluję organizatorom i wszystkim uczestnikom – mówił prezydent Elbląga podczas koncertu galowego.

Galę Festiwalu uświetnił koncert "Nie dokazuj", w którym piosenki Marka Grechuty we własnych aranżacjach śpiewali Katarzyna Pakosińska, Sebastian Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

