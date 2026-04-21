Gromee i Marta Gałuszewska na Juwenaliach Elbląskich

22 maja odbędą się Juwenalia Elbląskie. Rozpocznie je o godz. 14 studencka parada. Muzycznymi gwiazdami piątkowego wieczoru będą Gromee i Marta Gałuszewska.

Tak, jak w ubiegłym roku wspólnej organizacji Juwenaliów Elbląskich podjęli się Akademia Nauk Stosowanych, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oraz miasto. 21 kwietnia podpisali w tej sprawie porozumienie. Koszty, czyli 140 tys. zł zostaną podzielone po równo na każdego z nich – zapowiedział podczas konferencji prasowej Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.

Przemarsz studentów (początek godz. 14) i przekazanie kluczy do miasta, imprezy integracyjne dla studentów i koncerty, to plan na tegoroczne Juwenalia Elbląskie.

- Parada rozpocznie się na placu dworcowym, a zakończy na Bulwarze Zygmunta Augusta. Tu odbędzie się uroczyste przekazanie studentom kluczy do miasta przez prezydenta Elbląga. Następnie czekają na nich rywalizacja sportowa, zawody smoczych lodzi i kajakowe, a także turniej siatkówki plażowej oraz koszykówki 3 x 3 – mówi Adam Wójcik, przewodniczący rady studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Koncerty odbędą się na Bulwarze Zygmunta Augusta. Początek o godz. 16. Wystąpią m. in: Tranquil Madness, On the Quiet, LØSTER, Feniks oraz Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury. O godz. 21 zagrają Gromee i Marta Gałuszewska. Część koncertowa Juwenaliów Elbląskich jest bezpłatna i otwarta dla mieszkańców.

W konferencji zapowiadającej tegoroczne Juwenalia Elbląskie uczestniczyli m.in. dr n. med. Beata Januszko-Giergielewicz z Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz Piotr Kowal, wiceprezydent Elbląga.