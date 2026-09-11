Grota Miejscówka już 17 września w Parku Planty

Graffiti, deskorolka, żonglerka, muzyka i działania profilaktyczne – już 17 września Park Planty zamieni się w przestrzeń pełną miejskiej energii. W godz. 17–19 odbędzie się wydarzenie „Grota Miejscówka”, skierowane przede wszystkim do młodych mieszkańców Elbląga.

W programie znalazły się różnorodne aktywności, które łączą dobrą zabawę, twórcze działania i profilaktykę. Jednym z głównych punktów wydarzenia będzie Graffiti Jam II – Bitwa na Spraye. Uczestnicy będą mogli także spróbować swoich sił podczas warsztatów deskorolkowych i żonglerskich.

Nie zabraknie również bardziej nietypowych atrakcji, takich jak bananowe tatuaże, symulacje sensoryczne, gry i konkursy – czasem także absurdalne. O oprawę muzyczną zadba DJ.

Ważnym elementem wydarzenia będą również rozmowy ze streetworkerami dotyczące profilaktyki uzależnień. To okazja do swobodnej rozmowy, zadawania pytań i zdobycia informacji w mniej formalnej atmosferze.

Na uczestników czekać będą także darmowe hot dogi, kawa, herbata oraz inne atrakcje.

„Grota Miejscówka” odbędzie się 17 września 2026 roku w godz. 17–19 w Parku Planty. Wstęp jest wolny.