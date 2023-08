Gruby Jazz na zakończenie Elbląskiego Święta Muzyki 2023

Dwa koncerty jazzowe wieńczą tegoroczne działania Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? w ramach EŚM2023. W niedzielę 3 września nad rzeką posłuchamy grup Dead Vistula i Sławek Pezda Quartet.

Od marca do końca sierpnia realizując Elbląskie Święto Muzyki 2023 Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? przygotowało m.in. kilkadziesiąt koncertów, warsztaty dźwiękowe, parady uliczne, wystawy i flashmoby. Pora na muzyczny akcent, który zwieńczy jego V edycję.

W niedzielę 3 września o godz. 17:00 nad rzeką na Przystani Grupy Wodnej rozpoczniemy wieczór nazwany Gruby Jazz. Do udziału zaproszeni zostali artyści reprezentujący nowatorskie, świeże spojrzenie na jazz o różnych obliczach.

Program imprezy:

17:00 - Dead Vistula

18:30 - Sławek Pezda Quartet gra Tribute to Tenor Legends

Wstęp wolny

DEAD VISTULA:

Szymon Burnos - syntezator

Maciej Sadowski - kontrabas

Krzysztof Topolski - perkusja

Dead Vistula to osobliwe połączenie jazzu, kosmische musik, psychodelii i muzyki filmowej. Wznoszące się ponad stratosferę dźwięki syntezatorów, melodyjne tekstury, hipnotyczne rytmy, ambientowa przestrzeń oraz transowe motywy nawiązują zarówno do fascynacji światem pozaziemskim jak i do wolnego biegu rzeki Martwej Wisły.

W czerwcu ukazał się pierwszy album zespołu zatytułowany "Penumbra".



SŁAWEK PEZDA QUARTET:

Sławek Pezda - tenor sax

Mateusz Gawęda -piano

Alan Wykpisz - double bass

Grzegorz Pałka - drums

Tribute to Tenor Legends to początkowo cykl koncertów, który powstał w 2019 r. we współpracy z Maćkiem Węglarzem i klubem Harris Piano Jazz Bar w Krakowie. Seria ta została poświęcona twórczości najwybitniejszych saksofonistów tenorowych, którzy zainspirowali wiele pokoleń muzyków i słuchaczy. Każdy z koncertów był szansą na zapoznanie się z muzyką gigantów saksofonu, a także możliwością wysłuchania znakomitych gości zapraszanych przeze mnie na każde z tych wydarzeń. Po kilku koncertach cyklu, dzięki Pawłowi Koźmińskiemu, powstała idea nagrania albumu podsumowującego dotychczasowe koncerty oraz (jak się finalnie okazało) wychodząca znacznie poza nie. Premiera płyty „Tribute to Tenor Legends” odbyła się 19 listopada 2022 roku w tym samym miejscu gdzie odbyły się koncerty z tej serii, czyli w krakowskim klubie Harris Piano Jazz Bar. Na płycie znalazło się osiem kompozycji saksofonistów tenorowych, których twórczość i stylistyka jazzowa jest najbliższa mojemu sercu. Płytę można podzielić na dwie części: pierwsze cztery utwory można określić bardziej jako mainstreamowe, klasyczne granie, zaś kolejne cztery to podróż w dalsze zakątki jazzu modalnego, free jazzu czy swobodnej improwizacji. Stworzenie albumu z muzyką legend saksofonu tenorowego to niełatwe zadanie. Naszym zamysłem było zachowanie klimatu twórczości poszczególnych artystów oraz nadanie całości nowego, świeżego tonu. Niektóre utwory są celowo dość bliskie oryginałowi, inne zaś nieco bardziej od niego odbiegają.

Koncerty w ramach projektu Elbląskie Święto Muzyki część II finansowanego z Budżetu Obywatelskiego przez Samorząd Miasta Elbląg

PS. Do Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 złożony został wniosek o realizację projektu Elbląskie Święto Muzyki 2024. Jeśli uznają Państwo, że działania kulturalne tego właśnie typu są w Elblągu potrzebne i warto je wspierać, będziemy wdzięczni za udział w głosowaniu i poparcie tego zadania!