Grudniowe warsztaty świąteczne w muzeum

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach twórczych nawiązujących do tradycji i zwyczajów świątecznych, skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywać się będą od 1 do 22 grudnia, we wtorki, środy i czwartki, po uprzedniej rezerwacji.

Święta Bożego Narodzenia wiążą się z atmosferą tajemniczości i oczekiwania na spełnienie marzeń. Choinka, zwyczaj jej strojenia kolorowymi bombkami lub wykonanymi samodzielnie ozdobami na nas wszystkich wywierają niezapomniane wrażenie. Na muzealnych warsztatach wprowadzimy dzieci w ten magiczny nastrój odliczania dni do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Opowiemy, jak obchodzili Święta dawni elblążanie, zaprezentujemy tradycje, zwyczaje i ciekawostki z tym związane, wspólnie wykonamy choinkowe ozdoby, a nawet szopkę. Święta tuż, tuż, a ich klimat odnajdziecie w muzeum. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą grudniowych zajęć na stronie.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu