"Gwiezdne mity" w Galerii Filar Sztuki

Galeria Filar Sztuki oraz Biblioteka Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy prac autorstwa Sandry Stypuły - studentki III roku w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu, który odbędzie się 16 czerwca o godz. 17 przy Al. Grunwaldzkej 137.

- Wystawa została zatytułowana “Gwiezdne mity” z bardzo prostego powodu. Praktycznie wszystkie prace zaprezentowane na niej zostały zainspirowane mitologiami i gwiazdozbiorami. W głównej mierze pojawia się tam mitologia grecka i gwiazdozbiory powiązane ze zwierzętami i znakami zodiaku, ale pojawiają się też mity nordyckie, egipskie, chińskie, japońskie i konstelacje powiązane ze zwierzętami. Dlaczego akurat taki temat? Był to właściwie jeden z losowych pomysłów, który przyszedł mi do głowy, w trakcie nocnych rozmów z przyjaciółmi. Prezentowane prace zostały w całości wykonane przy wykorzystaniu markerów akwarelowych, tuszy i folii do złoceń. [...] Rysowaniem zajmuję się w wolnych chwilach i to już od długiego czasu - tłumaczy autorka wystawy, Sandra Stypuła.

Wystawa będzie czynna do 15 września.