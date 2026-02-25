Historia dawnych polskich globusów z kolekcji Ryszarda Formeli

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdeczne na Kawiarenkę Historyczną Clio, której gościem będzie elbląski kolekcjoner, Ryszard Formela.

Globusy z nazewnictwem w języku polskim zaczęto produkować dopiero w latach 50. XIX wieku. Do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku produkowano je poza granicami dawnej Rzeczpospolitej, w Norymberdze, Pradze Czeskiej oraz Lipsku.

W okresie międzywojennym globusy wytwarzały już firmy polskie, takie jak „Pomoc Szkolna", „Urania", „Pestalozzi" oraz „Książnica - Atlas" Eugeniusza Romera.

Polskich globusów, powstałych przed II wojną światową, zachowało się do naszych czasów niewiele, a niektóre znane są jedynie z pojedynczych egzemplarzy. Wszystkich zachowanych i znanych do tej pory globusów, jest jedynie około 160. W kolekcji Ryszarda Formeli znajdują się 74 egzemplarze, w tym 19 globusów unikatowych, znanych tylko z jednego zachowanego eksponatu. Powodem tak małej liczby dawnych polskich globusów, które dotrwały do dziś, są burzliwe dzieje naszego kraju – rozbiory i dwie wojny światowe, co spowodowało nieodwracalne straty w polskiej kulturze.

Zasób wiedzy o dawnych polskich globusach jest ciągle niepełny. Stanowi to wyzwanie dla kolekcjonerów i badaczy w uzupełnianiu wiedzy z tego zakresu.

Część tych unikatowych zbiorów jest prezentowana w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu na wystawie „Dookoła świata. Globusy z kolekcji Ryszarda Formeli”, która potrwa tylko do 8 marca.

Spotkanie odbędzie się 3 marca (wtorek) o godzinie 17:30 w sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum.

Wstęp wolny.