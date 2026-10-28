Historia Elbląga przyciągnęła tłumy. Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej

Duże zainteresowanie mieszkańców, archiwalne filmy i wspomnienia o dawnym Elblągu - tak wyglądało spotkanie „Elbląg na dużej ścianie, czyli kino w podwórku”, które 27 października odbyło się w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. Wydarzenie wpisało się w obchody jubileuszu 75-lecia placówki.

Fot. WMBP

Sala audiowizualna Biblioteki przy ul. Saperów 14F wypełniła się mieszkańcami zainteresowanymi historią miasta. Spotkanie było okazją do sentymentalnej podróży w czasie, odkrywania archiwalnych obrazów Elbląga oraz rozmów o miejscach, ludziach i wydarzeniach, które tworzyły jego historię.

Gospodarzem wieczoru był Juliusz Marek - dziennikarz, regionalista, twórca Telewizji Elbląskiej i pomysłodawca popularnego cyklu „Elbląg na dużym ekranie”, który przez dwie dekady przyciągał elblążan do kina Światowid.

Wydarzenie stanowiło finał cyklu pięciu jesiennych seansów organizowanych w różnych częściach miasta. Jego sukces pokazał, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców mają lokalna historia i wspólne pielęgnowanie pamięci o Elblągu.

Spotkanie było również częścią jubileuszowego roku 75-lecia WMBP w Elblągu, potwierdzając, że biblioteka jest nie tylko miejscem edukacji, ale także przestrzenią integracji mieszkańców i budowania więzi z miastem.

Organizatorzy i Biblioteka dziękują wszystkim uczestnikom za liczną obecność i wyjątkową atmosferę.