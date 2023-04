Historia wyczytana z kości

Dwa tysiące lat temu tereny Pruszcza Gdańskiego, a także okolic Elbląga tętniły życiem. Jak ono wyglądało, kim byli mieszkańcy obu regionów, jakie były między nimi związki? Tego można się dowiedzieć z najnowszej wystawy w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Zobacz zdjęcia.

- Przeważnie chcemy pokazywać w muzeum dzieje dawnych mieszkańców regionu poprzez ich wyroby, a dzisiaj mamy bezpośrednie spotkanie z dawnymi mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, którzy jak się okaże w dalszych wystąpieniach byli spokrewnieni z mieszkańcami podelbląskich Weklic. Jest to fascynująca opowieść. Kości, zgromadzone na wystawie, mówią o tym, skąd pochodzą i kim były osoby, które zamieszkiwały dawny Pruszcz Gdański i nasze okolice, bo to była ludność, która dość intensywnie się przemieszczała – mówił na otwarciu wystawy Lech Trawicki, dyrektor elbląskiego muzeum.

Wystawa to efekt badań prowadzonych od lat przez antropologów, którzy korzystają z bogatego materiału z wykopalisk, jakie w Pruszczu Gdańskim były prowadzone od lat 60. praktycznie do początku XXI wieku. Odkryto tam w sumie siedem cmentarzysk o okresu od II wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery, w sumie około 1200 grobów.

- Możecie Państwo zobaczyć, jak wyglądała charakterystyka tej populacji, jak ona się zmieniała w wówczas panujących warunkach Śledzimy cztery grupy pruszczan gdańskich od II wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery. W gablotach jest przedstawiony materiał kostny, który też pokazuje pracę antropologa. Są tu wybrane fragmenty szkieletów, na których my antropolodzy oceniamy płeć, wiek. Możecie zobaczyć, czym się różni czaszka kobiety i mężczyzny, jak następuje wzrost kości długich oraz jak wyglądają zmiany chorobowe w dłuższym czasie i jest nieleczony, bo w ówczesnych warunkach opieka medyczna była mocno ograniczona – mówiła podczas otwarcia wystawy jej autorka dr Aleksandra Pudło.

(fot. Anna Dembińska)

Co ciekawe, ówcześni mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego mają wiele wspólnego z ludnością zamieszkującą w tamtych czasach okolice Elbląga.

- To nie była jednorodna grupa. Do Pruszcza Gdańskiego przybywała ludność z półwyspu skandynawskiego bądź jutlandzkiego. Część zostawała w Pruszczu, a część przemieszczała się w kierunku dzisiejszego Elbląga. Widzimy duże podobieństwo pruszczan z tego okresu do dawnych mieszkańców Weklic (Gotów, o których oddzielną wystawę można również oglądać w muzeum – red.) czy dawnego Elbląga. Co ciekawe, mężczyźni z dawnego Pruszcza wykazują duże podobieństwo do elblążan z okresu średniowiecznego – mamy więc kontynuację jeśli chodzi o zasiedlenie tego terenu – dodała dr Aleksandra Pudło.

Wystawę „Mieszkańcy dawnego Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat” można oglądać w Podzamczu Muzeum Archeologiczno-Historycznego.