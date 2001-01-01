UWAGA!

Czytelnik: Jestem rozczarowany tak zaniedbanym Elblągiem

 Elbląg, Czytelnik: Jestem rozczarowany tak zaniedbanym Elblągiem
(fot. Czytelnik)

- Jestem rozczarowany tak zaniedbanym Elblągiem. Napisałem ten list pod wrażeniem czystości wielu małych miejscowości, przez które przejeżdżałem, wracając z południa kraju – pisze nasz Czytelnik.

W niedzielę na zakończenie Święta Chleba wybrałem się na starówkę z gośćmi z Podlasia, którzy odwiedzili nas przejazdem. Chciałem im pokazać nasze miasto. Przejechaliśmy się elbląskim tramwajem i wysiedliśmy na placu Słowiańskim. Było mi wstyd, gdy moi goście z zażenowaniem skomentowali zarośnięte chwastami torowisko ulicy 1 Maja. Na dodatek zabity dechami sklep na roku i zniszczona (opadające fragmenty) brudna fontanna z zarośniętymi schodami i utopionym wózkiem w środku, a na przystanku tramwajowym nieprzycięty żywopłot z wyrastającym klonem. Myślę, że Wy to też widzicie. W końcu to wasze sąsiedztwo. Bałem się, żeby chociaż na starówce takich rzeczy nie było.

Tramwaje miejskie, ZZM powinny zadbać chociaż w przeddzień różnych imprez. Macie siłę przekazu i powinniście te rzeczy naświetlić. Jestem bardzo rozczarowany tak zaniedbanym Elblągiem

ZZM posadził wiele ciekawych roślin w mieście w formie żywopłotów. Ich urok pryska, jak są nieprzycinane i zarośnięte chwastami. W niektórych miejscach w centrum mamy położoną piękną kostkę. Jednak nie jest już tak ładna, jak wyrastają z niej dzikie rośliny. Widok wjazdu do miasta od strony Malborka jest przygnębiający. Tam nic się nie robi. Zastanawiam się, czy powodem jest brak pieniędzy na sprzątanie miasta, czy brak ludzi do tego typu prac. Napisałem ten list pod wrażeniem czystości wielu małych miejscowości, przez które przejeżdżałem wracając z południa kraju.

Czytelnik (dane do wiadomości redakcji)

 

A jaka jest Państwa opinia na ten temat? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.


A moim zdaniem...

  • Zgadzam się, jakoś w tym roku z tym porządkiem na mieście szwankowało, takie właśnie drobne rzeczy jak przytoczony wózek w fontannie czy zabrudzone ulice (opinia własna subiektywna).
    zenekspodsklepu(2025-08-29)
  • Sposrzezenia oczywiście oparte na rzeczywistości bo wszyscy wiemy jak wyglada umierajaca powoli ulica 1 Maja, ale w sumie chyba zbyt emocjonalna reakcja i nieproporcjonalna. Elblag w całości tak nie wygląda bez przesady
  • Tak tak... Na podlasiu to oni pewnie nawet asfaltu pod dom nie mają, a tutaj im nieprzycięty żywopłocik przeszkadza xD
    podlasie?gdzie_to_jest(2025-08-29)
  • wszędzie brud i psie odchody kiedyś szli przede mną ludzie z synem i nagle słyszę Sławku daragoj synok smatrij bo w gawno ustupisz wszędzie psie odchody czemu nikt tego nie sprząta czemu straż miejska nie egzekwuje tego od właścicieli czworonogów na co nam w ogóle ta formacjia która nie spełnia żadnych zadań. Samochody parkuja gdzie popadnie na alejkach parkowych na trawnikaćh nic nikogo nie obchodzi gdy kiedyś zwróciłem uwagę takiemu strażnikowi odpowiedział to akurat nie moja działaka
