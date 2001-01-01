Pseudokibice znów dali znać o sobie

Pięciu pseudokibiców trafiło w ręce iławskich policjantów po środowym (27 sierpnia) meczu pomiędzy GKS Wikielec a Olimpią Elbląg.

27 sierpnia w Wikielcu miejscowy GKS podejmował Olimpię Elbląg w rozgrywkach III ligi piłki nożnej. Na boisku było 1:1, na trybunach dali o sobie znać pseudokibice.

„Niestety w końcówce rozgrywki doszło do zakłócenia ładu i porządku na stadionie. Kibice Olimpii Elbląg usiłowali przedostać się do sektora, w którym przebywali kibice GKS Wikielec. Organizator poprosił o interwencję policji." - czytamy na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Iławscy policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku 16-30 lat. Nieletni został zwolniony do domu po przeprowadzeniu z nim czynności policyjnych. Pozostali spędzili noc w jednostce. W czwartek (28 sierpnia) przedstawiono mi zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku (art. 254 kodeksu karnego) oraz umieszczania w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu, rysunku lub używania słów nieprzyzwoitych (art. 141 kodeksu wykroczeń).

Czworo z zatrzymanych zgodziło się poddać dobrowolnej karze. „Dwóch z nich zgodziło się na karę roku i 4 miesięcy ograniczenia wolności jak i 30 godzin nieodpłatnej pracy na cele społeczne, natomiast pozostałych dwóch poddało się karze 7 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności.” - informuje iławska policja. 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny.

Iławscy policjanci pracują nad zidentyfikowaniem i pociągnięciem do odpowiedzialności karnej kolejnych uczestników opisanych wyżej wydarzeń na stadionie w Wikielcu.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu informowaliśmy o zatrzymaniach kibiców po meczu Broni Radom z Olimpią Elbląg.