Historia zapisana na pocztówkach. Spotkanie z autorami albumu o Krynicy Morskiej

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu zaprasza 15 stycznia na godz. 17 do czytelni (I piętro) na spotkanie autorskie z twórcami albumu dokumentującego dawną Krynicę Morską — Zbigniewem Zajchowskim, Bernardem Jesionowskim i Dariuszem Bartonem.

Nakładem wydawnictwa Uran ukazał się album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”, który gromadzi zabytkowe pocztówki przybliżające przemiany tej nadmorskiej miejscowości — od rybackiej osady do popularnego kurortu. Publikacja autorstwa Zbigniewa Zajchowskiego, Bernardem Jesionowskiego i Dariusza Bartona, wydana nakładem Wydawnictwa Uran (właściciel Marzena Bracka-Kondracka) łączy walory dokumentalne z sentymentalną podróżą do dawnej Krynicy Morskiej.

- To wyjątkowa okazja, by zobaczyć archiwalne pocztówki, posłuchać o źródłach tych materiałów i porozmawiać z autorami, którzy przez lata zbierali i opracowywali te zbiory – mówi Elżbieta Mieczkowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Mam nadzieję, że spotkanie będzie pouczające, ciekawe, z nutą nostalgii i dobrego dialogu o naszej, regionalnej historii.

Podczas spotkania autorzy opowiedzą o źródłach ilustracji, kulisach gromadzenia pocztówek oraz o tym, jak zmieniała się zabudowa i życie małej wioski rybackiej na Mierzei Wiślanej na przestrzeni lat. To okazja dla miłośników lokalnej historii, kolekcjonerów pocztówek i mieszkańców regionu, by zobaczyć fragmenty bogatej ikonografii i porozmawiać z autorami. Spotkanie poprowadzi Kamil Czyżak — specjalista ds. komunikacji i rozwoju WMBP w Elblągu, który zadba o dialog z publicznością.

Serdecznie zapraszamy do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu ul. Św. Ducha 25, w czwartek 15 stycznia 2026 r. o godzinie 17. Oczekujemy mieszkańców Elbląga i regionu, będzie to idealna okazja, aby dowiedzieć się, jak kiedyś wyglądała Krynica Morska i wymienić poglądy z autorami albumu oraz wydawcą. Podczas spotkania będzie również możliwość zakupu albumu „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”.