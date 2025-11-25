Hołdy i inne ceremonie na cześć królów polskich i członków ich rodzin w Elblągu w XVII-XVIII w.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Elblągu zapraszają serdeczne na Kawiarenkę Historyczną Clio, której gościem będzie prof. dr hab. Edmund Kizik z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Mieszczanie Rzeczpospolitej zwyczajowo składali hołdy wierności nowo wybranym królom polskim na Rynku Głównym w Krakowie. Wyjątek uczyniono dla mieszczaństwa Prus Królewskich. W wielkich miastach takich jak Elbląg, Gdańsk i Toruń przysięgę hołdowniczą odbierał na miejscu osobiście król lub jego wysłannicy, reszta mieszczan pomorskich składała przysięgę hołdowniczą w Malborku.

Ceremonie hołdownicze oraz wizyty władców należały do najważniejszych świąt publicznych w nowożytnym Elblągu. Referat będzie poświęcony organizacji oraz kosztom uroczystości na część władców polskich, a poza wizytami królewskich, również obchodom z okazji elekcji, koronacji, wesel, chrzcin i śmierci w rodzinie panującej.

Spotkanie odbędzie się 25 listopada (wtorek) o godzinie 17:30 w sali edukacyjnej Budynku Gimnazjum.

Wstęp wolny.