Czas nie wymazuje wspomnień. 80 lat ZSTI w Elblągu

Dąb to tradycyjny symbol 80. urodzin. Symbolizuje głęboką siłę, nagromadzoną mądrość i nieprzemijającą wytrzymałość. Już niedługo dębowe urodziny będzie obchodził Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Szkoła zwraca się do absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły z prośbą o nadsyłanie pamiątek i wspomnień związanych z ZSTI.

Są miejsca, które pozostają z nami na zawsze – nie tylko w fotografiach i kronikach, ale przede wszystkim w pamięci. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu to właśnie takie wyjątkowe miejsce. Przez osiem dekad przewinęły się przez jego korytarze tysiące uczniów – przyszłych inżynierów, techników i wykwalifikowanych robotników. Przez 80 lat Szkoła była przestrzenią, w której rodziły się marzenia, przyjaźnie, wartości. Od powstania

w 1946 r. nieustannie kształciła, rozbudzała zainteresowania i rozwijała umiejętności wielu pokoleń młodych elblążan oraz mieszkańców przyległych wsi i miasteczek.

Dziś Szkoła kształci w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik reklamy, technik elektryk, technik logistyk, technik elektronik, technik handlowiec oraz sprzedawca, elektronik i magazynier-logistyk – ale fundamentem pozostaje to samo: pasja do nauki, odkrywania i tworzenia.

W przyszłym roku świętujemy 80-lecie Szkoły. 80 lat zapisanych w zeszytach, na tablicach, w sercach i wspomnieniach. O przeszłości Szkoły „opowiadają” pamiątki, wspomnienia, fotografie, zgromadzone dokumenty i kroniki. Do najcenniejszych należą jednak relacje i doświadczenia zapisane w pamięci absolwentów i całej społeczności Zespołu. To wyjątkowy moment, w którym chcemy się zatrzymać, spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie, jak wiele pokoleń współtworzyło naszą wspólną historię.

Dlatego zwracamy się do wszystkich absolwentów, dawnych nauczycieli i pracowników szkoły: jeśli w domowych archiwach przechowujecie zdjęcia klasowe, świadectwa, legitymacje, gazetki szkolne, pamiątkowe dyplomy lub inne ślady szkolnych lat – podzielcie się nimi!

Jeszcze bardziej niż pamiątki liczą się jednak wspomnienia – o nauczycielach, którzy potrafili rozbudzić ciekawość, o przyjaźniach zawartych na warsztatach, o chwilach, gdy techniczne projekty zamieniały się w marzenia o przyszłości. Pamiątki i wspomnienia można przekazywać do dnia …. w sekretariacie Szkoły lub wysłać elektronicznie na adres zsti@elblag.eu.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych to przede wszystkim ludzie, pasja i wspólna historia, której dalszy ciąg właśnie piszemy. Rocznica 80-lecia Zespołu Szkół – to wspaniała lekcja historii dla obecnych uczniów oraz „święto wspomnień” dla jej absolwentów i byłych pracowników. Niech nasz jubileusz stanie się mostem między pokoleniami – między tymi, którzy budowali szkołę w czasach kredy i czarnych tablic, a tymi, którzy dziś kodują marzenia i logują się w przyszłość.

Uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 80-lecia Naszej Szkoły zorganizowane zostaną jesienią 2026 r.