Hortus Deliciarum w Galerii EL

Zapraszamy 10 września o godz. 18 na wernisaż wystawy projektu Cezarego Wichra. Hortus Deliciarum jest pokłosiem nagrody przyznanej w ramach open call na projekt wystawy w CS Galeria EL.

Część tekstu kuratorskiego:

„Hortus Deliciarum (z łac. Ogród rozkoszy) to opowieść, która splata duchowość, technologię i przemoc, prowadząc widzów poprzez świat cyfrowych pokus i nadmiaru ku próbie oczyszczenia i odkupienia. Wystawa nawiązuje do średniowiecznego rękopisu Hortus deliciarum Herrady z Landsbergu oraz tryptyku Ogrodu rozkoszy ziemskich Hieronima Boscha. Od ogrodu duchowej rozkoszy jako średniowiecznego kompendium wiedzy, poprzez Boschowską fascynację ciałem, zabawą i pożądaniem, po produkowane i zapośredniczone technologicznie pragnienie – ekspozycja aktualizuje i rozszerza spojrzenie na osadzony w europejskiej tradycji intelektualnej hortus, rozważając, co dzieje się z jego naturą, gdy doświadczenie ciała i ducha jest zapośredniczone przez maszyny, narzędzia i technologiczne odpady.

Twórczość Kobiet Anten (Agata Konarska, Agata Lankamer) wyrasta z fascynacji mitem, magią, technologią oraz mechanizmami kontroli i władzy, podczas gdy kinetyczne instalacje Adama Martyniaka ożywiają odpadowe minerały, odwołując się do świata roślin, energii i koncepcji głębokiego czasu. Zestawiając te dwie wizje artystyczne, odsłania się ich wspólny korzeń – należy je czytać jako historię o infrastrukturach. O tym, co stoi za naszymi pragnieniami, ekstatycznym dopaminowym ciągiem, hormonalnym hajem.”

Agata Konarska, Agata Lankamer, Adam Martyniak

10 września - 29 listopada

Kurator: Cezary Wicher

Koordynacja: Maciej Olewniczak, Michał Kowalski

Identyfikacja wizualna: Łukasz Dziedzic

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wernisaż: 10 września, godz. 18