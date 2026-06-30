I Dzień Festiwalu Jazzbląg. Zobacz program

24 lipca rozpocznie się XII Festiwal Jazzbląg - trzydniowe wydarzenie promujące polską i zagraniczną muzykę jazzową i improwizowaną w Elblągu oraz okolicach.

Kuratorem tegorocznej edycji jest Roch Siciński - Program 2 Polskiego Radia, uznany dziennikarz muzyczny, kierownik Sekcji Jazzowej w radiowej Dwójce, współpracownik TVP Kultura oraz polski przedstawiciel w EBU Jazz Producers Community.

W piątek, pierwszego dnia festiwalu, zagrają dla Was Gard Nilssen Acoustic Unity, Atom String Quartet oraz Melina Malone. Po koncertach tradycyjnie odbędzie się Jam Session w Klubie Środowisk Twórczych Krypta, mieszczącym się przy Galerii EL.

Gard Nilssen Acoustic Unity to zespół norweskiego perkusisty Garda Nilssena, powołany do życia z potrzeby wspólnego tworzenia muzyki z przyjaciółmi. Niedawno do składu dołączyli: Signe Emmeluth i Kjetil Møster. W 2025 roku formacja wydała album „Great Intentions”, nagrodzony prestiżową norweską nagrodą Spellemann Award za Jazzowy Album Roku.

Atom String Quartet to polska formacja smyczkowa. Podczas tegorocznego festiwalu muzycy zaprezentują funkowy program zainspirowany Polską lat 70. i 80. Sięgną po dorobek Zbigniewa Seiferta, Krzesimira Dębskiego, Zbigniewa Namysłowskiego, Michała Urbaniaka, Władysława Sendeckiego, Andrzeja Zaucha czy Novi Singers, a także po kompozycje z repertuaru Perfectu i Kombi.

Melina Malone, wokalistka z Dublina, zaprezentuje solowy recital w klimacie neo-soul. W 2023 roku wydała debiutancki album „Aphrodite”. W swojej dotychczasowej karierze miała okazję dzielić scenę z Macy Gray oraz z zespołem Morcheeba.

Podczas festiwalu dziedziniec Galerii EL zamieni się w strefę relaksu z leżakami, namiotami i strefą gastronomiczną. O muzyczną oprawę w przerwach między koncertami zadba Soul Service. W piątek wystąpi Papa Zura (Bartek Pazura). Warszawski kolektyw od ponad 20 lat promuje muzykę: funk, jazz, soul oraz inne nurty afroamerykańskiej muzyki tanecznej.

Szczegółowy program I Dnia festiwalu poniżej:

PROGRAM - 24.07.2026 (piątek), godz. 18:00:

Atom String Quartet

Gard Nilssen Acoustic Unity

Melina Malone

+ Jam Session - Klub Krypta

Bilety są dostępne w sprzedaży online oraz stacjonarnie w kasie Galerii EL. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej galerii oraz na facebooku festiwalu.

