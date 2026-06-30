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W Elblągu prawie 60 hektarów pod budownictwo mieszkaniowe

 Elbląg, W Elblągu prawie 60 hektarów pod budownictwo mieszkaniowe
(fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Rozwój budownictwa jednorodzinnego w Krasnym Lesie, Próchniku i przy Okólniku, a wielorodzinnego – na Modrzewinie, przy ul. Dąbrowskiego i... ul. Wschodniej zakłada projekt planu ogólnego Elbląga, nad którym trwają prace. W wielu miastach plany ogólne budzą wielkie emocje, na spotkaniach są tłumy; w naszym - na konsultacje społeczne przyszło zaledwie kilkanaście osób...

Czym jest plan ogólny?

To nowy obowiązkowy dokument planistyczny, który musi uchwalić każda gmina. Zastąpi dotychczas obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (obowiązuje do końca sierpnia). Żaden plan zagospodarowania, żadna decyzja architektów, urbanistów czy władz miasta nie może być z nim sprzeczna. Wskazuje on, co i gdzie w mieście można będzie w przyszłości zbudować. Z założenia ten dokument ma sprawić, by zabudowa miast nie rozlewała się w nieskończoność, ale była bardziej zwarta i przemyślana.

Do projektu planu ogólnego Elblążanie zgłosili ponad 1900 wniosków, z czego 97 procent wysłali działkowcy, przerażeni wizją likwidacji ogrodów działkowych, czego plan ogólny Elbląga – jak się okazało – w ogóle nie przewiduje. Może dlatego na wtorkowe spotkanie konsultacyjne (które zapowiadaliśmy na portElu) przyszło

zaledwie kilkanaście osób. Trzeba jednak przyznać, że ponaddwugodzinna dyskusja była merytoryczna. Mieszkańcy mieli wiele pytań związanych z projektem planu dotyczącym takich dzielnic jak Modrzewina, Zatorze, Okólnik, rejon Związku Jaszczurczego czy ul. Dąbrowskiego.

 

Potencjał dla 30 tysięcy osób

Z wypowiedzi obecnych na konsultacjach urzędników Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego wynika, że projekt planu ogólnego w kwestii rozwoju zabudowy mieszkaniowej Elbląga opiera się w większości na zapisach istniejących planów zagospodarowania przestrzennego. Decydującą kwestią jest tzw. chłonność, czyli, jaki teoretycznie obszar można jeszcze w mieście przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. Zasada jest taka, że najpierw miasto musi zabudować, to co przeznaczyło na ten cel w planach zagospodarowania przestrzennego, a dopiero potem kolejne tereny. Z wyliczeń ratusza wynika, że w przypadku zabudowy jednorodzinnej to dodatkowo teren ok. 51 hektarów, w przypadku zabudowy wielorodzinnej – około 8 hektarów. Hipotetycznie w Elblągu można by na podstawie tych wyliczeń zbudować mieszkania lub domy dla ponad 30 tysięcy osób.

- Zabudowa jednorodzinna to przede wszystkim Krasny Las, bo tu jest dużo wniosków złożonych przez mieszkańców i tu mamy plan miejscowy. Kolejny teren to Próchnik, z tym że tu mamy mały problem, bo nowy plan miejscowy dla tego terenu został unieważniony przez sąd na wniosek mieszkańców i na razie obowiązuje stary plan, a wiele osób ma pozwolenia na budowę na bazie tego unieważnionego planu. Chcemy tę sytuację naprawić. Trzeci teren pod budownictwo jednorodzinne to Okólnik, gdzie były też wnioski o budynki wielorodzinne, ale pozostanie tylko jednorodzinna. Tego procesu już nie zatrzymamy – mówiła podczas spotkania Sylwia Drewek, kierownik referatu planowania przestrzennego w DUA Urzędu Miejskiego.

 

Wieżowiec zamiast baraków?

Rozwój zabudowy wielorodzinnej planowany jest na Modrzewinie Północ (pierwszy budynek już jest prawie gotowy), przy ul. Dąbrowskiego, gdzie realizowane są już kolejne inwestycje, a także przy istniejącym pierwszym odcinku ul. Wschodniej, gdzie jeden z deweloperów planuje mieszkania na gruncie kupionym od prywatnego właściciela.

- Myślę, że 8 hektarów na zabudowę wielorodzinną, to nie jest dużo. Planu ogólnego nie robimy na rok ani na dwa, więc może być tak, że przeznaczymy pod taką zabudowę tylko i wyłącznie tereny, które są w planach miejscowych – wyjaśniała urzędniczka.

Co ciekawe, plan ogólny przewiduje także zabudowę wielorodzinną w lokalizacji, gdzie obecnie znajdują się „baraki”, czyli lokale socjalne przy ul. Skrzydlatej. Zgodnie z zapisami planu, mogłyby tu powstać nawet 10-piętrowe wieżowce.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy wiele miejsca poświęcili m.in. ulicy Dąbrowskiego. – Budują kolejne bloki, już teraz ciężko tamtędy przejechać. Deweloperzy dostają zgody na zabudowę, a jak my chcieliśmy wybudować się na Okólniku, to nie dostaliśmy zgody – żalił się jeden z mieszkańców.

Swoje uwagi do projektu planu można wnosić do ratusza do 19 lipca. 1 i 8 lipca w Ratuszu Staromiejskim (godz. 16-18) będzie dyżurował projektant, od którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz skonsultować indywidualne zagadnienia związane z jego ustaleniami. Potem wszystkim uwagami zajmą się urzędnicy i radni, do których należy uchwalenie planu ogólnego. Głosowanie powinno się odbyć na wrześniowej sesji.

 

Z projektem planu ogólnego możesz zapoznać się tutaj

Rafał Gruchalski

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Tacy są ludzie, dużo wylewają w komentarzach, pogadają przy klatce, a jak trzeba merytorycznie porozmawiać to ani chęci ani odwagi, ogolnie inicjatywa społeczna zginęła!dlatego politycy robią co chcą !?
  • To idzie w złym kierunku. Miasto się rozpełza na peryferia gdzie brakuje infrastruktury. Długie linie infrastruktury (prąd, ciepło, woda, gaz etc) to większe koszty i większe ryzyko awarii. Tam jest przede wszystkim brak infrastruktury drogowej. Wszystko to zwiększa zagęszczenia na obrzeżach miasta i wyludnia centrum. Obrzeża te będą się korkować i życie tam będzie uciążliwe. Ludzie nie znajdą spokoju za którym tęsknią, Na weekendowej wycieczce na górę Chrobrego zobaczyłem, że biegną tam prace ziemne i montowany jest światłowód. To wygląda jak zbrojenie terenu pod przyszłe inwestycje. Mam wrażenie, że niedługo przeczytamy o osiedlu jakie ma się wybudować na ulicy Wschodniej, a potem coraz bliżej i bliżej góry Chrobrego i Bażantarni. To idzie w złym kierunku i trzeba to zatrzymać.
  • Przede wszystkim musi być pomysł na likwidację baraków przy skrzydlatej, i tych obok Żyrardowskiej bo to ujma i wstyd dla miasta, po to wybieramy radnych do rady miasta by myśleli o innych, wdrażali racjonalne wykonanie. Nie można mówić że tam mieszka patologia i nie stać ich będzie na inne mieszkanie bo tak będzie kolejne 50 lat ? Nosi być wyjście bo to są ludzie !
  • MariuszLewandowski-Fc Dokument w istocie bez znaczenia - kolejna "zagwostka" dla Urzędników o raczej opis stanu niż wizja. Ale to wyliczenie 30 tyś nowych Elblążan bardzo mi się podoba. Ale to też trochę miara wieloletnich zaniedbań.... No cóż miejmy nadzieje że zacznie nas szybki przybywać....
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    3
    1
    MariuszLewandowski-Fc(2026-06-30)
  • To daj pomysł gdzie budować jak nie tam, przecież w każdym kierunku za miasto budują a ludzie dalej narzekają na brak mieszkań ? A czym takim jest ta góra Chrobrego że ciągle jakieś fochy ? Przyjdzie czas za 50 lat że będzie kamień na kamieniu a ludzie dalej bedą narzekać, takie życie. Elbląg na szczęście ma dużo zieleni, parku i bażantarnia pozostaną ekologią ale jak każdy na portEl by decydował gdzie budować to sorry !
  • Nareszcie rozciągną ten Elbląg, bo za chwilę to ani kawałka zieleni w mieście by nie było. Za modrzewiną piękne tereny pod zabudowe są, w końcu ktoś pomyślał
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    4
    1
    Budować(2026-06-30)
  • @MariuszLewandowski-Fc - 30 000 nowych miejsc w lokalach mieszkalnych, nie mieszkanców. Co pan sobie ubzdurał?
  • Dobrze że chociaż dwa nagie miecze przekazane królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle i wielkiemu księciu litewskiemu Witoldowi nie są naszą winą że urodziliśmy się w czasie PRL :⁠-⁠)
  • Może najpierw drogi, jakieś obwodnice? Bo wy zakorkujecie to miasto!
  • "To idzie w złym kierunku. Miasto się rozpełza... " miasto należy rozbudowywać wraz z infrastrukturą na zewnątrz. Wraz z komunikacją, szkołami sklepami itd. Zabudowywanie miasta, zagęszczanie jest ahumanitarne. Spowoduje w przyszłości życie w mieście nie do zniesienia. Wystarczy zbudować odpowiednie ciągi komunikacyjne żeby nie korkować wjazdów i wyjazdów z miasta. Budować urokliwe osiedla na obrzeżach. Wielorodzinne, jednorodzinne.
  • A co z Naszym mostem ( Naszym nie Wyszyńskiego !!!) ? Czy będą na nim 4-ry pasy ruchu i 2 linie torów tramwajowych ?!
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    2
    0
    Jakby co(2026-06-30)
  • Jedyne miasto które nie zmieniło swojej powierzchni od 40 lat, a ludzi fascynuje widok sąsiada z bloku obok zaglądając co ma na talerzu. Wstyd mieć takie centrum, na pl słowiańskim zamiast szyb to dykty w oknach można spotkać.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    1
    Realia(2026-06-30)
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