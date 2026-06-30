Jest przetarg na nową komendę policji

Ogłoszono przetarg na budowę nowej komendy policji przy ul. Lotniczej w Elblągu. Ma ona kosztować ok. 148 mln zł, a pieniądze mają pochodzić z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ogłosiła przetarg na budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

- Zamówienie obejmuje wybudowanie zespołu budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, zjazdami z ulicy Lotniczej oraz częściowym wyposażeniem pomieszczeń w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia - czytamy m.in. w dokumentach przetargowych.

Z dokumentów wynika, że złożenie oferty w przetargu musi być poprzedzone odbyciem udokumentowanej wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w Elblągu przy ul Lotniczej oraz sprawdzeniem na miejscu warunków realizacji zamówienia. Firma, która wygra przetarg, będzie miała na budowę nowej komendy niecałe 3,5 roku od zawarcia umowy. Oferty w przetargu można składać do 4 sierpnia, wówczas nastąpi również ich otwarcie.

Przypomnijmy, że o potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, ma gotowy projekt, a także pozwolenie na budowę.

Według projektu nowa Komenda Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz pomieszczenia techniczno-magazynowego. Łączna planowana powierzchnia użytkowa wynosi ok. 3,8 tys. metrów kw., a kubatura – 38,5 tys. metrów sześciennych.