„I weźmiesz kolorów garść z mojej kieszeni”. Wernisaż Zbigniewa T. Szmurło w Bibliotece Pedagogicznej

24 września o godz. 17:00 Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Zbigniewa T. Szmurło. Ekspozycja zatytułowana „i weźmiesz kolorów garść z mojej kieszeni” zostanie zaprezentowana w bibliotecznej Galerii „Korytarz Sztuki”.

Zbigniew T. Szmurło to artysta od wielu lat związany z elbląskim środowiskiem kulturalnym. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, gdzie kształcił się w zakresie ceramiki artystycznej. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim, a w 2010 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 1979 roku aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Elbląga. Jest nie tylko twórcą, ale również autorem tekstów o sztuce i artystach, publicystą, dziennikarzem oraz popularyzatorem kultury.

Pierwszą indywidualną wystawę zaprezentował już w 1975 roku w Domu Kultury w Bochni. W kolejnych dekadach jego prace pojawiały się na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. W ostatnich latach elblążanie mogli oglądać jego twórczość m.in. w Centrum Sztuki Galeria EL, Galerii Filar Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz w Galerii Sztuki Regionalnej Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Malarstwo Zbigniewa Szmurło wyróżnia intensywna kolorystyka i konsekwentnie rozwijany, charakterystyczny styl. Jak zauważa artysta Jerzy Domino, jego obrazów „nie sposób pomylić” z twórczością innych malarzy, a wypracowany jeszcze w młodości język artystyczny towarzyszy mu przez dziesięciolecia.

Tytuł najnowszej wystawy: „i weźmiesz kolorów garść z mojej kieszeni”, nawiązuje do poetyckiego tekstu artysty i dobrze oddaje charakter prezentowanych prac - pełnych barwy, ekspresji i malarskiej swobody. Za aranżację wystawy odpowiada Joanna Mierzejewska z Centrum Sztuki Galeria EL, której bardzo dziękujemy za pomoc.

Wernisaż odbędzie się w czwartek 24 września 2026 r. o godz. 17 w Galerii „Korytarz Sztuki” Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Już w nowej siedzibie przy ul. Saperów 14F. Wstęp wolny. Zapraszamy.