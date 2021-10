Ich troje ze stypendium

Trzy osoby odebrały dzisiaj w Bibliotece Elbląskiej stypendia przyznane przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Wręczono je podczas corocznego koncertu donacyjnego, który tym razem uświetnił koncert Młodzieżowego Chóru Juventus pod dyrekcją Joanny Klekowieckiej.

Koncert donacyjny „Promocje” jest co roku okazją do podziękowania wolontariuszom, darczyńcom i partnerom Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, które istnieje od 55 lat. Punktem kulminacyjnym takiego wieczoru jest ogłoszenie nazwisk stypendystów, którym ETK pomaga w ich artystycznej działalności. W tym roku jest ich aż troje: wokalistka Agata Wysocka, malarka Alicja Król i wiolonczelista Jakub Grzelachowski.

Agata Wysocka

Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu, którą ukończyła w klasie fletu poprzecznego oraz absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku wokalistyka jazzowa. Od dwóch lat intensywnie pracuje nad wydaniem debiutanckiego albumu „Heartache”, a stypendium „Promocje 2021” ma w tym pomóc. Na album złożą się utwory, które są autorskimi kompozycjami zarówno na płaszczyźnie muzycznej jak i tekstowej. Większość z nich to kompozycje w języku polskim. Aranże przygotowuje z doświadczonymi muzykami, co dodatkowo nada wysoki poziom ostatecznym kompozycjom oraz nagraniom. Koszty nagrania albumu są duże a stypendium, choć w pewnym stopniu pozwoli na realizację projektu.

Alicja Król

Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jest absolwentką Państwowego Liceum Plastycznego w Kielcach na specjalizacji tkanina artystyczna, które ukończyła z wyróżnieniem a następnie obroniła dyplom na kierunku Grafika na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na specjalizacji grafika artystyczna, a studia II stopnia były kolejnym krokiem na drodze do tytułu magistra sztuk pięknych. Po obronie dyplomu postanowiła zamieszkać i tworzyć w Elblągu. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, fotografią, grafiką warsztatową i cyfrową. Uwielbia łączyć techniki plastyczne, więc wyraża się również poprzez kolaż. Inspiracje czerpie ze świata natury, fantazji i psychologii. Jest stypendystką ETK z 2020 roku i w ramach stypendium zrealizowała wystawę „Żuławy okiem Wiedźmy”. Obecne stypendium pozwoli na realizację nowego projektu „Czas na gwasz”.

Jakub Grzelachowski

Urodził się w Elblągu, a pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach muzycznych. W 2004 r. rozpoczął naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu pod kierunkiem prof. Olega Studnickiego. Szkołę OSM II st. ukończył z wyróżnieniem w klasie mgr Jadwigi Ewald. Obecnie kontynuuję naukę w Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie wiolonczeli ad. dr hab. Błażeja Golińskiego.

Od 2021 r. pełni funkcję muzyka-kameralisty w Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie oraz Asystenta Stażysty w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Te ostatnie to m.in. I miejsce na „X International Competition For Young Musicians”, Citta di Massa 2021, II miejsce na „I international Online Instrumental Performence Competition”, Łódź 2021, III miejsce na „Gustav Mahler Prize Cello Competition 2021”. Od 2006 roku otrzymuje Stypendium Artystyczne Prezydenta Elbląga. Otrzymane stypendium „Promocje 2021” chce przeznaczyć na zakup smyczka do wiolonczeli.

Sprawodanie i zdjęcia z koncertu "Promocje 2021" wkrótce.