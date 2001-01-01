„Ida” w Kinie Światowid

Kino Światowid kontynuuje cykl wyjątkowych projekcji z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej! Tym razem zapraszamy na poruszający i wielokrotnie nagradzany film „Ida” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Seans odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 18:00. Bilety są już dostępne!

„Ida” to subtelna, a jednocześnie głęboko poruszająca opowieść o tożsamości, pamięci i trudnej historii Polski. Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XX wieku i opowiada historię młodej nowicjuszki, Anny (w tej roli Agata Trzebuchowska), która tuż przed złożeniem ślubów zakonnych dowiaduje się, że jej prawdziwe imię to Ida Lebenstein, a ona sama jest Żydówką. Wraz z ciotką Wandą (Agata Kulesza), byłą prokurator okresu stalinowskiego, wyrusza w podróż po Polsce, by odkryć losy swojej rodziny i zmierzyć się z bolesną przeszłością. Film Pawła Pawlikowskiego to dzieło niezwykle kameralne, oszczędne w formie, a jednocześnie pełne emocji i nieoczywistych pytań. „Ida” zachwyca nie tylko głębią treści, ale także wyjątkową czarno-białą estetyką zdjęć autorstwa Łukasza Żala i Ryszarda Lenczewskiego. To film, który skłania do refleksji nad przeszłością, winą, przebaczeniem i duchową tożsamością.

„Ida” zdobyła uznanie na całym świecie, a jej największym sukcesem była Nagroda Akademii – Oscar dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego w 2015 roku. Film otrzymał również m.in. nagrodę BAFTA, Europejską Nagrodę Filmową oraz wiele laurów na międzynarodowych festiwalach. Znakomite role Agaty Kuleszy i Agaty Trzebuchowskiej zapadają w pamięć na długo po seansie. Serdecznie zapraszamy na „Idę” – film, który wzrusza, zaskakuje i zostaje w sercu na długo.

Program cyklu w Kinie Światowid:

22.08.2025 – IO godz. 18:00

26.08.2025 – KATYŃ godz. 18:00

29.08.2025 – ZIMNA WOJNA godz. 18:00

Bilety można nabyć:

online – bit.ly/bilety_ida

w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:30–20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem), w weekendy w godz. 11:30–20:30,

w biletomacie w holu CSE „Światowid” (płatność kartą) w godz. 8:00–21:00.

Więcej informacji i filmy cyklu: www.kino.swiatowid.elblag.pl