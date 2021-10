„Idylliczność” w cyklu Elbląg Plastyczny

W kameralnej przestrzeni Galerii Laboratorium w Centrum Sztuki Galeria EL wkrótce obejrzeć można będzie wystawę prac Katarzyny Smei-Skulimowskiej zatytułowaną „Idylliczność”. Na jej wernisaż zapraszamy serdecznie w czwartek 14 października o godz. 18:00

Wystawa „Idylliczność” jest wybiórczym spojrzeniem na twórczość Katarzyny Smei-Skulimowskiej. Obrazy na niej prezentowane świadomie zostały dobrane w sposób, który nie stawia w roli pierwszoplanowej charakterystycznych dla malarstwa artystki postaci, takich jak np.: Pierrot, Wędrowiec, Uliczny Artysta. Niemniej jednak wszystkie prace odzwierciedlają szczególny poetycko-malarski, baśniowy, klimatyczny i odrealniony świat Katarzyny Smei-Skulimowskiej, który niewątpliwie jest jej znakiem rozpoznawczym. Jak twierdzi sama artystka, malarstwo to dla niej „wspaniała zabawa w tworzenie, to radość i przyjemność kreowania świata na kawałku płótna”. Zapraszamy Państwa do poznania i zgłębienia tego szczególnego świata.

Katarzyna Smeja-Skulimowska – malarka, pedagog, nauczyciel i instruktor kształcenia plastycznego, animator kultury, od lat pracująca i tworząca w Elblągu. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, pedagogikę na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Edukację Artystyczną na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Od wielu lat zajmuje się edukacją plastyczną młodzieży i osób dorosłych oraz własną działalnością twórczą. Uprawia malarstwo sztalugowe we własnej pracowni. Stosowane techniki to olej, akryl, tempera i pastel. Maluje obrazy, tworzy ilustracje i prace graficzne.

„Idylliczność” Katarzyna Smeja-Skulimowska – Galeria Laboratorium

Wernisaż wystawy: 14 października 2021 godz. 18:00

wystawa czynna do 02 stycznia 2022

kuratorka wystawy: Joanna Mierzejewska