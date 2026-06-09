Integracje 2026 - święto muzyki, tradycji i spotkania kultur w Młynarach

Już 20 czerwca 2026 o godzinie 16.00 Amfiteatr w Młynarach stanie się miejscem wyjątkowego spotkania kultur, tradycji i muzyki. Tego dnia odbędzie się 34. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Kultury Mniejszości Narodowych INTEGRACJE 2026, wydarzenia które od lat łączy artystów i publiczność.

W tym roku gościć będziemy zespoły prezentujące bogactwo tradycji i folkloru różnych regionów: Kapela Kawalerów Podwileńskich- folklor Wileńszczyzny, Hoyraky- ukraiński

folk- rock z Podlasia, Bogdan Trojanek & Terne Roma-kultura romska, Mitra- polski zespół folkowo- rockowy z Gdyni. Każdy z nich wniesie niepowtarzalny klimat, tworząc prawdziwą mozaikę kulturową.

Zwieńczeniem wieczoru będzie zabawa taneczna, którą poprowadzi zespół ONI. Organizatorami wydarzenia są: Ośrodek Kultury w Młynarach i Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar. Zadanie współfinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu, Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Serdecznie zapraszamy na prawdziwą ucztę muzyki, tradycji i kultury- spotkajmy się 20 czerwca o godzinie 16.00 w Amfiteatrze w Młynarach!