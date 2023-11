Jak listopad, to oczywiście Koncert Donacyjny

MEZZO, fot. nadesłana

Jak listopad to oczywiście czas na Koncert Donacyjny, który jest okazją do podziękowania członkom ETK, mieszkańcom Elbląga, darczyńcom, partnerom i wolontariuszom za ten 2023 mijający już rok. Będzie to też finał programu stypendialnego „Promocje”. Kto w tym roku otrzyma stypendium? Na co je przeznaczy? Przekonamy się już 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) w gościnnych progach Biblioteki Elbląskiej.

Na scenie, w „Gali musicalowo-operetkowej” usłyszymy najciekawsze utwory tego gatunku w interpretacji Joanny Nawrot (sopran) oraz tria smyczkowego „MEZZO” w składzie: Tomasz Kaczor (skrzypce), Patryk Purzycki (altówka), Jakub Grzelachowski (wiolonczela). Joanna Nawrot jest absolwentką wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - klasa śpiewu solowego prof. dra hab. Stanisława Daniela Kotlińskiego. Ukończyła studia wyższe na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ponadto studiowała w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie śpiewu prof. Moniki Swarowskiej-Walawskiej. Związana z Operą Bałtycką w Gdańsku, jako solistka współpracująca. Ukończyła wokalne kursy mistrzowskie u wybitnych polskich pedagogów śpiewu operowego, a także plastyki ruchu scenicznego i teatru. Debiutowała partią Krystynki w operetce „Ptasznik z Tyrolu” Karla Zellera wystawionej na deskach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz partią Vitelli z opery W. A. Mozarta ,,Łaskawość Tytusa”. Jej talent mogli poznać uczestnicy wielu krajowych festiwali, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu „Muzyka u źródeł” (Lądek Zdrój), Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. Jana Kiepury (Krynica Zdrój), II Międzynarodowym Festiwalu Operetkowym im. Iwony Borowickiej „Muzyka na Wiśle” (Kraków). Wystąpiła z recitalem pieśni polskich w Civica Scuola di Musica Claudio Abbado w Mediolanie oraz Casa Verdi, a także we Florencji. Występuje w kraju i za granicą z repertuarem klasycznym - operowym i operetkowym oraz z repertuarem piosenek Anny German. Współpracuje z wieloma solistami, dyrygentami, artystami z kraju i ze świata. Jest finalistką Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German i nagrała płytę z jej utworami „Anna German. Niezapomniana”. Gościem wieczoru będzie też trio smyczkowe „MEZZO”. Powstało w 2017 roku. Skład zespołu stanowią absolwenci Akademii Muzycznej w Gdańsku: Tomasz Kaczor, Patryk Purzycki i Jakub Grzelachowski. Trio w swoim repertuarze ma zarówno dzieła muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Zespół prowadzi aktywną działalność koncertową. W roku 2021 z inicjatywy muzyków powstał MEZZO Music&Art Festiwal, do którego zaprosili artystów ze świata muzyki i sztuki, łącząc koncert z wystawą dzieł fotografii. Tomasz Kaczor – skrzypce; ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec dr hab. Anny Wandtke-Wypych. Umiejętności gry na skrzypcach doskonalił również pod okiem wybitnych pedagogów, takich jak prof. Krystyna Jurecka oraz prof. Bartosz Bryła. Po studiach odbywał praktyki w rzymskim Conservatorio di musica Santa Cecilia, jednocześnie współpracując z orkiestrami w Rzymie i innych włoskich miastach. Współpracuje z wieloma polskimi orkiestrami, między innymi z: Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Polską Filharmonią Sinfonia Baltica w Słupsku, Operą Bałtycką w Gdańsku. W 2017 roku rozpoczął współpracę z Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Patryk Purzycki – altówka; ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie dra hab. Błażeja Maliszewskiego. Studiował również w prestiżowej Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Od roku 2021 r. współpracuje ze swoją Alma Mater w roli pedagoga altówki i kameralistyki. Jest laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów altowiolowych, a także wielu konkursów muzyki kameralnej. Jako solista występował z Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Camerata Gedania oraz Kameralną Orkiestrą Młodych. Na co dzień współpracuje z Polską Filharmonią Bałtycką, Operą Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną Sopot. Współpracuje również z Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskim Centrum Solidarności. Od roku 2022 jest muzykiem Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Jakub Grzelachowski – wiolonczela; w roku 2022 zakończył naukę w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie dra hab. Błażeja Golińskiego. W latach 2019-2021 uczestniczył w prestiżowym kursie orkiestrowym „Akademia Orkiestrowa NFM” organizowanym przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Laureat ponad 50 konkursów krajowych i zagranicznych. W 2021 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Elbląga za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne. Jako solista występował z Elbląską Orkiestrą Kameralną, Orkiestrą Kameralną Akademii Muzycznej, Gdyńską Orkiestrą Symfoniczną oraz Orkiestrą Kameralną Baltic Alians. Od roku 2021 Jakub Grzelachowski współpracuje z Akademią Muzyczną w Gdańsku w Katedrze Kameralistyki oraz Katedrze Instrumentów Smyczkowych. W roku 2021 objął stanowisko muzyka kameralisty w Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗻𝗲𝗿𝘇𝘆 𝗸𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝘂: Biblioteka Elbląska; Agencja Reklamowa Elposter 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗼𝗻𝗮𝘁 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗹𝗻𝘆: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl Zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej 20 listopada 2023 r. godz. 17.00. Wstęp wolny.

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne