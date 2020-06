Jak wracać, to z muzyką Disneya – nowe koncerty EOK

Elbląska Orkiestra Kameralna wraca do gry, i to z przytupem! Już 28 i 29 czerwca kameraliści wystąpią w szkole muzycznej, a spod smyczków popłyną dźwięki z filmów Walta Disneya. A skoro takiej muzyki można słuchać nie godzinami, a tygodniami i miesiącami, EOK zagra ją trzykrotnie.

Bajkowe krainy odwiedzimy nie tylko w towarzystwie Orkiestry, ale również czwórki wokalistów: Anastazji Simińskiej, Judyty Wendy, Kamila Zięby i Macieja Pawlaka. Z taką ekipą nie sposób się nudzić i dlatego melomanów czeka wyjątkowa niedziela oraz wyjątkowy poniedziałek. W końcu, nie ma to, jak wizyta w Stumilowym Lesie, królestwie Arendelle czy na wyspie Motunui!

Po zakup biletów zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego w wyznaczonych godzinach, tj. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9-13, natomiast we wtorki i czwartki w godzinach 14-18 – prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (55 237 47 49, 513 095 840). W związku z ograniczeniami czasowymi, zachęcamy też do dokonywania płatności przelewem – odbiór biletów będzie możliwy w szkole muzycznej, bezpośrednio przed koncertami.

Koncerty odbędą się w rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

28.06.2020, niedziela, 15:00 i 18:00; 29.06.2020, poniedziałek, 17:00

Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Anastazja Simińska – wokalistka

Judyta Wenda – wokalistka

Maciej Pawlak/Kamil Zięba – wokalista

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.

Piosenki z filmów Walta Disneya.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu

Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy)





Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN

Sponsor Główny Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik

Sponsor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Metal Expert

Meble Wójcik jest Fundatorem Głównym Instrumentów Elbląskiej Orkiestry Kameralnej