Jak wyskoczyć z wyścigu szczurów

Niedzielny Letni Salon Muzyczny minął w znakomitych nastrojach, mimo że tytuł sztuki wystawianej w muszli koncertowej optymistycznie nie brzmi. Ale jak się nie cieszyć, kiedy aktorzy znakomici, remont muszli koncertowej coraz bliżej, a pobliska restauracja Myśliwska właśnie otworzyła się po remoncie. Zobacz zdjęcia.

"Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę" to współczesna sztuka o młodych, którzy poświęcają wszystko karierze zawodowej, a jej autorka Anna Burzyńska inspirowała się prawdziwymi danymi, które pojawiły się w mediach na temat fali samobójstw wśród młodych biznesmenów.

Klara i Nikodem mają pierwszą od dłuższego czasu wolną niedzielę, podczas której po raz pierwszy zaczynają tak naprawdę ze sobą rozmawiać. Oboje uwierzyli w trwałość swoich błyskotliwych karier, a nawet w swoją genialność na trudnym rynku zawodowym, gdzie dziesiątki i setki nim podobnych, walczą między sobą o coraz lepsze samochody, imponujące gabinety, telefony komórkowe, członkostwo w elitarnych klubach, mieszkania w ekskluzywnych osiedlach, a nade wszystko o prestiż u... samych siebie. Wierzą bowiem w swą inność i szczęśliwy los. Nie są przygotowani na porażki, a one nadchodzą i wywracają dotychczasowy wyścig szczurów do góry nogami, choć sami bohaterowie nie potrafią się do tego nawzajem przyznać.

Co z tego wynikło, przekonali się wszyscy, którzy w niedzielne popołudnie wybrali się na kolejne spotkanie z cyklu Letni Salon Muzyczny, którego organizatorami są Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. A. Sewruka. W spektaklu, przygotowanym w formie "sceny przy stoliku", zagrali przedstawiciele młodego pokolenia elbląskich aktorów. W roli Klary - Magdalena Bocianowska, w roli Nikodema - Piotr Szejn, a narratorem była Monika Łyżwa.

Prawa autorskie do sztuki "Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę" reprezentuje w Polsce Agencja ADIT w Warszawie

