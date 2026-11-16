Jam session z niespodziankami

Tomasz Przyborowicz. Fot. Studio Artystyczne Katarzyny Panicz

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza do Klubu Krypta w najbliższy czwartek (19 listopada) na sesję jazzową w ramach projektu "Elbląska Jesień Jazzowa". Tym razem zagrają artyści średniego pokolenia, wykładowcy i pedagodzy.

Po raz pierwszy w Krypcie zagra Tomasz Przyborowicz, znany m. in. z Mietek Blues Band, wraz z nim zagrają: Bartek Krzywda na pianinie i Grzegorz Sycz na perkusji. Wieczór zapowiada niespodzianki, ponieważ gospodarz wieczoru Bartek Krzywda, zaprosił kilku artystów do wspólnego improwizowania, także wokalnego. Czwartek, 19 listopada, godz. 19. Wstęp wolny. Wydarzenie zorganizowano przy wsparciu Samorządu Miasta Elbląg.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki