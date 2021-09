Jantar Elbląg mistrzem Polski

Trwa bardzo dobry sezon dla elbląskich tancerzy. Podczas wczorajszych (12 września) Mistrzostw Polski FTS formacji tanecznych, dwie nasze formacje wywalczyły tytuły mistrzów Polski. Ponadto dorosła formacja tańcząca w stylu standardowym otrzymała nominację na mistrzostwa świata!

Elbląski Klub Tańca Jantar do rywalizacji wystawił dwie formacje: do lat 15 w stylu standardowym i latynoamerykańskim oraz dorosłą w stylu standardowym.

Ich fantastyczne występy docenili jurorzy – przyznając im tytuły mistrzów Polski.

- W tym roku obroniliśmy tytuł mistrza Polski formacji do lat 15 w stylu latin oraz zdobyliśmy tytuł mistrza Polski formacji do lat 15 w stylu standardowym – powiedział Mateusz Czyżyk, trener dziecięcej formacji. - Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi z faktu, że mamy tak zdolną i dobrze zapowiadającą się młodzież – dodał trener.

- Od jakiegoś czasu w Elbląskim Klubie Tańca Jantar nie funkcjonowała dorosła formacja taneczna. Dlatego tym bardziej cieszę się, że w bardzo dobrym stylu powróciliśmy na taneczne parkiety – mówi Piotr Czyżyk, trener dorosłej formacji Jantar Elbląg – mistrzostwo Polski to ogromny sukces naszych tancerzy… jestem jednak przekonany, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – dodał trener.

Fot. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid"

Dorosła formacja została nominowana do udziału w mistrzostwach świata formacji w stylu standardowym, które odbędą 4 grudnia w Braunschweig (Niemcy). Z kolei w stylu latynoamerykańskim w MŚ (planowane są na 18 grudnia w Bremie) zmierzy się formacja Costa Latina Warszawa Bielany, która okazała się najlepsza podczas elbląskich mistrzostw Polski FTS formacji tanecznych. Wyprzedziła ona formację CMG Radom, która zdobyła wicemistrzostwo Polski.

Mistrzostwa Polski FTS formacji tanecznych oceniane były przez czołówkę polskich sędziów, którzy podczas elbląskich zawodów pracowali wg systemu oceny – AJS (Absolute Judging System). Polega on na ocenie poszczególnych elementów, obszarów w jakich prezentują się formacje. Osobno ocenia się technikę, muzykalność, zespołowość i choreografię. Następnie punkty są sumowane co daje wynik końcowy. System ten jest dużo bardziej sprawiedliwy i miarodajny. Ważne, aby stworzyć sędziom odpowiednie warunki do jak najlepszej oceny formacji. Sędziowie występy formacji oceniają, będąc na trybunach. Pozwala im to na dokładne ocenienie rysunków tanecznych, poruszania się i synchronizacji par.

Podsumowanie:

Mistrz Polski FTS formacji tanecznych - juniorzy FORMACJA Jantar 2 Elbląg, w stylu standardowym

Trenerzy Anna Czyżyk i Mateusz Czyżyk.

Drużyna: Marceli Józefowicz, Patrycja Jankowska, Marcel Żmijewski, Michalina Ciechorska, Błażej Jezierski, Malwina Cybulska, Mariusz Zamiara, Maja Konarzewska, Bartosz Woliński, Amelia Saryk, Tomasz Sokół, Kornelia Wasiłyszyn, Filip Smolarek, Otylia Walińska, Michał Drażba, Julia Kawa, Krzysztof Wiśniewski, Oliwia Żybort.

Mistrz Polski FTS formacji tanecznych - juniorzy FORMACJA Jantar 2 Elbląg, w stylu latynoamerykańskim

Trenerzy Anna Czyżyk i Mateusz Czyżyk.

Drużyna: Marceli Józefowicz, Patrycja Jankowska, Marcel Żmijewski, Michalina Ciechorska, Błażej Jezierski, Malwina Cybulska, Mariusz Zamiara, Maja Konarzewska, Bartosz Woliński, Amelia Saryk, Tomasz Sokół, Kornelia Wasiłyszyn, Konrad Śliwa, Hanna Buczek, Krzysztof Szostak, Laura Stefańczyk, Łukasz Sarnowski, Amelia Szewczyk.

Mistrz Polski FTS Formacji Tanecznych - dorośli + młodzież FORMACJA Jantar 1 Elbląg, w stylu standardowym.

Trenerzy Paulina Czyżyk, Piotr Czyżyk.

Drużyna: Karol Ledwosiński, Karol Magalski, Krystian Dolegała, Michał Dreger, Paweł Szreder, Marcel Tworkowski, Nikodem Stańczewski, Bartosz Bloch, Nikola Knyszyńska ,Wiktoria Szymańska, Kinga Sokalska, Julia Fidut, Agnieszka Jankowska, Marianna Karman, Aniela Zagaja, Justyna Długołęcka, Katarzyna Obrębska, Zuzanna Daraszkiewicz.

Wyniki Mistrzostw Polski FTS Formacji Tanecznych dostępne są na stronie.