Jazzbląg 2020, czyli co w jazzie trąbi

Rok 2020 postawił na głowie wiele rzeczy. Nie ominęło to koncertów i festiwali. Dla elbląskich miłośników jazzu i muzyki improwizowanej mamy jednak dobrą wiadomość – w odmienionej, z konieczności, formule 11 lipca odbędzie się IX odsłona najgłośniejszego lokalnie spotkania muzyków i słuchaczy zakochanych w jazzie. Na Jazzbląg 2020 zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL.

Tym razem stawiamy na młodych, choć bardzo już doświadczonych artystów i świeże spojrzenie na muzykę improwizowaną. Dodatkowo wplatamy nowe pomysły na działania towarzyszące. To będzie jeden, ale bardzo intensywny i, mamy nadzieję, zapamiętany na długo dzień spędzony z muzyką prezentowaną przez wielokrotnie nagradzanych twórców i wykonawców.

JAZZBLĄG 2020 - Centrum Sztuki Galeria EL - 11 lipca, godz. 18

Bilety w kasie Galerii EL:

70 zł (przedsprzedaż do 10 lipca)

80 zł w dniu koncertu

Bilety online KupBilecik.pl - 75 zł

Ilość ze względu na epidemię ograniczona - jedynie 120 miejsc.



Program koncertowy

HIGH DEFINITION QUARTET

W roku 2019 premierę miała płyta zespołu zatytułowana "DZIADY", która w rankingu redakcji JazzPRESSu i RadioJAZZ.FM uznana została zwycięzca w kategorii "Polska jazzowa płyta roku 2019". W tym samym rankingu pianista formacji, Piotr Orzechowski, zwyciężył w kategorii "Polski jazzowy wykonawca roku 2019".

High Definition to jeden z najciekawszych i najbardziej utytułowanych polskich zespołów jazzowych młodego pokolenia. Jego oryginalność i muzyczna świeżość zostały docenione w kraju i za granicą - High Definition zdobył szereg najwyższych laurów na prestiżowych festiwalach i konkursach jazzowych, w tym najcenniejszą - I nagrodę na Jazz Hoeilaart 2011 w Belgii. Muzycy zespołu są też laureatami konkursów indywidualnych, m.in. Montreux Jazz Piano Solo Competition 2011 w Szwajcarii (Piotr Orzechowski) czy Bass2012 Copenhagen w Danii (Alan Wykpisz). Kwartet ma na koncie współpracę z gigantem jazzowej trąbki Randym Breckerem, w ramach której odbył tournée po Polsce (2012) i krajach Zatoki Perskiej (2013).



Mateusz Śliwa - saksofon tenorowy; Piotr Orzechowski 'Pianohooligan' - fortepian, koncepcja projektu; Alan Wykpisz - kontrabas; Grzegorz Pałka - perkusja



LXMP

Propozycja dla miłośników absolutnej wariacji i lekkiej awangardy w muzyce. Sami o sobie: LXMP czyli dwóch miłych chłopaków, których każdy wpuściłby do siebie do domu zupełnie ich nie znając. Tacy są mili: Piotr Zabrodzki / synths, combo organ, things; Macio Moretti / drums, bass synth, things

Członkowie LXMP to jedni z najbardziej kreatywnych i aktywnych muzyków w Warszawie. Współtworzą takie grupy jak: Mitch & Mitch, Paris Tetris, Baaba, Bassisters Orchestra, Shofar, 60 Minut Projekt, The Kurws, Blast Muzungu i... wiele innych. Indywidualnie lub w ramach współtworzonych projektów są laureatami m.in. nagród „Fenomen Przekroju”, „Paszporty Polityki”, „Fryderyki” i innych.



EMIL MISZK & THE SONIC SYNDICATE

Laureaci Fryderyka 2019 za debiutancki album "Don't Hesitate!". Do Elbląga przyjeżdżają z premierą drugiego albumu zatytułowanego "Artificial Stupidity".

Emil Miszk - trąbka, kompozycje

Kuba Więcek - saksofon altowy

Piotr Chęcki - saksofon tenorowy

Paweł Niewiadomski - puzon

Michał Zienkowski - gitara

Szymon Burnos - fortepian

Konrad Żołnierek - kontrabas, gitara basowa

Sławek Koryzno - perkusja



Od kiedy muzycy, którzy kilka lat temu wyrabiali jazzowe szlify w gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki na dobre osiedli na krajowej scenie, w zasadzie wypada mówić o nich już nie jako o trójmiejskich, a właśnie czołowych polskich artystach młodego pokolenia. Jakkolwiek by nie było - scena ta podlega stałemu rozwojowi, a muzycy nie osiadają na laurach. Co jakiś czas w grupie pojawiają się nowe nazwiska i powoływane są do życia kolejne projekty. Takim właśnie świeżym składem, najliczniejszym z dotychczas uformowanych przez trójmiejskie środowisko jest powołany do życia przez trębacza i kompozytora Emila Miszka oktet Emil Miszk and Sonic Syndicate.



Podczas JAZZBLĄGA będzie miała miejsce akcja: GRAFIKA IMPROWIZOWANA | GORE77 Podczas koncertów znany elbląski artysta Janusz Kozak tworzący jako GORE77 na żywo przygotuje wielkoformatową pracę graficzną.

Po koncertach około godz. 22:00 odbędzie się tradycyjna wspólna sesja muzyczna - jazz jam session. Wyjściowym składem dowodzić będzie laureat wielu nagród, kapitalny skrzypek – Tomasz Chyła.

Serdecznie zapraszamy!