Jazzowe improwizacje w Krypcie

Na foto: Darek Herbasz w Krypcie

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na kolejną jam session, które odbywają się w ramach projektu "Jazzowy Elbląg". Do końca pozostało jeszcze 5 wieczorów z improwizowaną muzyką na żywo. Do projektu zaproszono uznanych polskich artystów. W ten czwartek będzie można posłuchać znakomitego saksofonisty Dariusza Herbasza, który przyjedzie do Elbląga z dobranym przez siebie składem muzyków.

Stowarzyszenie i Klub Krypta zapraszają serdecznie wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji uczestniczenia w jazzowych jam session. Dzięki tej lekkiej w odbiorze formule można pokochać ten gatunek muzyki. Klub Krypta, czwartek 4 lipca, godz. 19. Wstęp bezpłatny. Projekt "Jazzowy Elbląg 2022" jest finansowany przez Samorząd Miasta Elbląg.

Klub Środowisk Twórczych Krypta