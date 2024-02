Jazzowe Love - Muzyczne Walentynki z EOK

W lutym zapraszamy na niezapomniane muzyczne Walentynki z udziałem Krystyny Stańko - jednego z najpiękniejszych głosów z polskim jazzie! Koncert „JAZZOWE LOVE - Aquarius the Orchestral Session” odbędzie się 10 lutego o godzinie 19:00 w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Będzie to wieczór wypełniony jazzem, aksamitnym wokalem i wspaniałą muzyką.

Jazzowe Love to niezwykły koncert wybitnej wokalistki jazzowej Krystyny Stańko - autorki tekstów i kompozytorki oraz laureatki wielu nagród, w tym medalu Gloria Artis.

Wokalistka obdarzona oryginalnym kontraltem zaprezentuje utwory ze swojej najnowszej płyty "Aquarius the Orchestral Session". Ich aranżacje na orkiestrę skomponował Krzysztof Herdzin. Podczas koncertu usłyszymy także wspaniałe standardy jazzowe, m.in. "My Favorite Things", "You Don't Know What Love Is", czy "Once I Loved.

Wszystko przy akompaniamencie wspaniałego kwartetu jazzowego oraz Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Radosława Dronia.

10.02.2024, sobota, 19:00

Jazzowe Love - Aquarius the Orchestral Session

Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

Wykonawcy:

Krystyna Stańko - wokal

Radosław Droń - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in.:

Utwory z najnowszej płyty Krystyny Stańko - Aquarius the Orchestral Session.

Bilety: 90 zł normalny / 75 zł ulgowy / 45 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Bilety Rodzinne, Rodzinne PLUS oraz Grupowe - do nabycia wyłącznie w Kasie EOK.

Rezerwacje: Biuro Koncertowe: Ratusz Staromiejski, pokój 301; telefon: 55 237 47 49, 513 095 840; e-mail: biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź Strefę Nowych Tanich Biletów oraz zniżki z Kartą Dużej Rodziny.