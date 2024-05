Więcej śluzowań na przekopie

Zmienione przepisy portowe dotyczące portu i śluzy Nowy Świat na Mierzei Wiślanej weszły w życie 3 maja. Urząd Morski w Gdyni wprowadził je na podstawie doświadczenia wynikającego z ponadrocznego użytkowania obiektu. Najbardziej widoczną zmianą jest wprowadzenie większej liczby godzin śluzowania w obie strony.

Urząd Morski w Gdyni zmienił przepisy portowe dla kanału przez Mierzeję Wiślaną. W ubiegłym sezonie turystycznym były tutaj cztery godziny śluzowań. Od 3 maja jest ich sześć: z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską o godz.: 7:30, 10:30, 13:30, 16:30 oraz z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany o godz.: 9:00, 12:00, 15:00, 17:45. Statki służb państwowych specjalnego przeznaczenia i jednostki handlowe nie podlegają temu rozkładowi przepraw.

- Wprowadzone zmiany są wynikiem ponadrocznego użytkowania obiektu, związanych z tym spostrzeżeń i doświadczeń eksploatacyjnych całego obiektu – informuje Urząd Morski w Gdyni.

Przypomnijmy, że do Portu Nowy Świat mogą wchodzić statki o długości do 100 m, szerokości do 20 m i zanurzeniu do 4,5 m. Wielkość zestawu pchanego nie może być większa niż 180 m długości, 20 m szerokości oraz 3,5 m zanurzenia. W przypadkach niezagrażających bezpieczeństwu, kapitan portu może zezwolić na wejście do portu i przejście przez śluzę statków o parametrach większych niż podane. Pierwszeństwo przy wchodzeniu do śluzy mają statki handlowe, mimo że ruch takich jednostek był dotychczas minimalny.

W 2023 roku prześluzowano tą drogą 1589 jednostki, większość z nich, bo aż 1082 były to jednostki rekreacyjne. Najwięcej śluzowań było od czerwca do września. W tym roku kanałem przez Mierzeję Wiślaną przepłynęło 168 jednostek, czego najwięcej w maju, bo 51. W większości były to także jednostki rekreacyjne.