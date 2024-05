Nowe-stare władze powiatu

Maciej Romanowski trzecią kadencję z rzędu będzie pełnił funkcję starosty elbląskiego. Za powierzeniem jemu tego stanowiska zagłosowali wszyscy radni VII kadencji Rady Powiatu w Elblągu. Zdjęcia.

Żadnych głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było podczas dzisiejszego (7 maja) głosowania nad wyborem starosty elbląskiego. Wszystkich 17 radnych powiatu elbląskiego (do nich m.in należy wybór starosty) zagłosowali za tym, aby stanowisko to powierzyć Maciejowi Romanowskiemu. Jego kandydaturę zgłosiła radna Genowefa Kwoczek. Maciej Romanowski kontrkandydatów nie miał. Będzie to jego trzecia kadencja jako starosty elbląskiego.

- Udajemy się w wielką podróż, ten statek nie jest wycieczkowcem, będziemy poszukiwali nowych lądów, nowych środków finansowych i sposobów rozwiązywania problemów naszych mieszkańców. Jestem świadomy tego wyboru, ordynacja jest tutaj dwuetapowa: wybraliście mnie i macie prawo mnie odwołać, dlatego będę bardzo pokorny i będę realizował uchwały rady wspólnie z zarządem powiatu – mówił Maciej Romanowski tuż po ogłoszeniu wyników głosowania.

Maciej Romanowski ma 69 lat. Od 1994 do 2002 roku był burmistrzem Pasłęka, skąd pochodzi. W wyborach samorządowych w 2002 roku uzyskał mandat radnego powiatu elbląskiego, obejmując jednocześnie stanowisko wicestarosty. W 2006 roku ponownie został wicestarostą elbląskim. Po raz pierwszy na starostę elbląskiego wybrano go w 2014 roku, następnie w 2018 roku.

Na stanowisko wicestarosty Maciej Romanowski rekomendował Ryszarda Zająca. Radni jednogłośnie poparli tę kandydaturę. Ryszard Zając ma 62 lata. Pełnił m.in. funkcję burmistrza Młynar, dyrektora Ośrodka Kultury w Młynarach i dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku. W latach 2014-2018 był wicestarostą elbląskim.

Rada Powiatu Elbląskiego liczy siedemnastu radych, dziesięciu z nich w tej kadencji to nowe osoby. Powiatowym radnym został na przykład Michał Gzowski (29 lat), były rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Pierwszy raz mandat powiatu elbląskiego zdobyła również Magdalena Czarnocka-Kaptur (44-lata), która od 10 lat jest wicedyrektorem Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Jednocześnie rada powiatu powierzyła jej stanowisko wiceprzewodniczącej. Drugim wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Elblągu wybrano Marka Zamojcina (57 lat), który na co dzień pracuje jako chirurg w szpitalu wojewódzkim w Elblągu.

Stanowisko przewodniczącej Rady Powiatu w Elblągu objęła ponownie Genowefa Kwoczek (69 lat). Była to jedyna kandydatura zgłoszono na tę funkcję i zagłosowali za nią wszyscy radni.

- Będziemy dbali o zrównoważony rozwój powiatu elbląskiego, mamy 9 gmin i w każdej są potrzeby. Staramy się nie koncentrować na którejś z nich, nie ma tu lepszych i gorszych – podkreśliła Genowefa Kwoczek.

Genowefa Kwoczek jest samorządowcem z długim stażem. Była m.in radną gminy Elbląg, radną powiatu elbląskiego, wójtem gminy Elbląg oraz przewodniczącą Rady Powiatu Elbląskiego.

Przypomnijmy, że wybory w powiecie elbląskim wygrał komitet Stowarzyszenia Dobry Samorząd, które dotychczas sprawowało rządy. Dobry Samorząd uzyskał 32,74 proc. głosów i zdobył pięć mandatów. Koalicja Obywatelska zdobyła 29,41 proc., co dało jej również pięć mandatów. Czterech radnych do Rady Powiatu Elbląskiego wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość (23,53 proc. głosów), a trzech – Trzecia Droga PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni (17,65 proc.).

W skład Rady Powiatu w Elblągu VII kadencji

KW Stowarzyszenia Dobry Samorząd

Maciej Romanowski - 901 głosów

Ryszard Zając - 632 głosy

Genowefa Kwoczek - 501 głosów

Beata Jakubowska - 416 głosów

Dariusz Ponichtera - 394 głosy

KKW Koalicja Obywatelska

Marian Oskroba - 606 głosów

Elżbieta Lisowska - 435 głosów

Robert Bieliński - 433 głosy

Jerzy Romanowski - 417 głosów

Magdalena Czarnocka-Kaptur - 415 głosów

KW Prawo i Sprawiedliwość

Jacek Matukiewicz - 634 głosy

Michał Gzowski - 616 głosów

Mateusz Zabłocki - 512 głosów

Dariusz Hoppe - 485 głosów

KKW Trzecia Droga PSL- Polska 2050 Szymona Hołowni

Marek Zamojcin - 653 głosy

Mariusz Wroński - 272 głosy

Magdalena Madeja - 234 głosy

Przy takim rozkładzie sił Dobry Samorząd nie mógł rządzić samodzielnie. Dzisiejsze, jednomyślne głosowania nad wyborem starosty, wicestarosty oraz przewodniczącej i wiceprzewodniczących świadczą, że zawarł on szeroką koalicję.