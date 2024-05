Co elbląskie spółki mają wspólnego ze sportem

Które miejskie spółki pomagają elbląskim klubom i stowarzyszeniom sportowym? Jakie kwoty przekazują? Dowiedzieliśmy się tego, wnioskując do wszystkich spółek o dane w trybie dostępu do informacji publicznej.

Stało się elbląską tradycją, że wybrane spółki miejskie przekazują darowizny lub pieniądze w ramach sponsoringu klubom i stowarzyszeniom sportowym. Tak jest od lat, bez względu na to, kto był prezydentem Elbląga. Temat finansowania sportu z budżetu miasta i budżetów miejskich spółek był jednym z tematów kampanii wyborczej. Jeszcze w trakcie kampanii złożyliśmy we wszystkich spółkach miejskich wnioski o dostęp do informacji publicznej, domagając się danych o wspieraniu klubów i stowarzyszeń sportowych za lata 2018-2023. Komplet odpowiedzi otrzymaliśmy już po wyborach. Co z niego wynika?

Głównymi miejskimi spółkami, które współfinansują kluby sportowe są: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Nieznaczne kwoty przekazywał też w latach 2018-2023 Zakład Utylizacji Odpadów. Z danych, które otrzymaliśmy wynika też, że głównymi beneficjentami tego wsparcia są Start Elbląg i Olimpia Elbląg. Złotówki wsparcia nie przekazały: Elbląskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Tramwaje Elbląskie, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Zarząd Portu Morskiego w Elblągu.

Zakład Utylizacji Odpadów

- Wspieranie sportu dzieci i młodzieży jest jednym z zadań należących do samorządu. Finansowanie sport seniorskiego nie jest zadaniem obligatoryjnym samorządu. Niemniej jednak Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu spółka z o.o. dostrzegając walory promocji przez sport poniosła w ramach zawartych umów następujące wydatki – napisał w odpowiedzi na nasz wniosek Andrzej Lemanowicz, dyrektor ZUO, załączając tabelkę z zestawieniem. Wynika z niego, że ZUO przekazywał środki dla EKS Start Elbląg. W 2018 roku - 4 tys. zł, w latach 2019-2021 – po 6 tys. zł w każdym roku, w 2022 r. - 5,5 tys. Zł i w 2023 r. - 6 tys. zł.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

EPEC przekazywał darowizny lub środki z tytułu umów sponsorskich na rzecz EKS Start Elbląg i ZKS Olimpii Elbląg. W latach 2018-2023 było to w sumie ponad 1,8 mln złotych.

W szczegółach, jak wynika z odpowiedzi Henryka Wronkowskiego, po prezesa EPEC, wsparcie wyglądało tak

2018: EKS Start – darowizna 150 tys. zł, Olimpia – darowizna 118 tys. zł

2019: EKS Start – darowizna 13 tys. zł, umowa sponsorska - 150 tys. zł; Olimpia - darowizna 13 tys. zł, umowa sponsorska - 150 tys. zł

2020: Start – umowa sponsorska - 150 tys. zł, Olimpia – umowa sponsorska 150 tys. zł.

2021: Start – darowizna - 75 tys. zł, umowa sponsorska - 75 tys. zł; Olimpia – darowizna 75 tys. zł, umowa sponsorska - 75 tys. zł

2022: Start – umowa sponsorska - 150 tys. zł, Olimpia – umowa sponsorska 150 tys. zł.

2023: Start – umowa sponsorska - 180 tys. zł, Olimpia – umowa sponsorska 150 tys. zł.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Z budżetu EPWiK na działalność klubów sportowych przeznaczono w latach 2018-2023 ponad 1,3 mln złotych. Beneficjentami byli głównie Start i Olimpia, drobne symboliczne kwoty wsparcia trafiły też do Elbląskiego Szkolnego Związku Sportowego i Fundacji Końskie Zdrowie.

W szczegółach, jak wynika z odpowiedzi EPWiK, wsparcie wyglądało tak

2018: Start – darowizna 80 tys. Zł, Olimpia – darowizna 20 tys. zł

2019: Elbląski Szkolny Związek Sportowy – darowizna 1900 zł; Start – darowizna 110 tys. zł; Olimpia – darowizna 70 tys. zł

2020: Start – darowizna 130 tys. zł; Olimpia – darowizna 106 tys. zł

2021: Start – darowizna 150 tys. Zł; Olimpia – darowizna 106 tys. zł

2022: Start – umowa sponsorska 146 951,22 zł; Olimpia – umowa sponsorska 120 tys. zł

2023: Start – umowa sponsorska 180 tys. zł; Olimpia – umowa sponsorska 120 tys. zł; ESZS – darowizna 300 zł; Fundacja Końskie Zdrowie – umowa sponsorska 600 zł.