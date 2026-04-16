Jazzowe trio w krypcie

W piątek, 17 kwietnia w Klubie Środowisk Twórczych odbędzie się koncert jazzowego trio w składzie: Øyvind Frøberg Mathisen - trąbka, Erlend Olderskog Albertsen - kontrabas i Patrycja Wybrańczyk - perkusja.

Øyvind Mathisen Trio to norweski projekt, który powstał w 2023 roku. Zespół ma na koncie wiele koncertów i był prezentowany w uznanych klubach jazzowych oraz na festiwalach w Norwegii, Polsce i Szwecji.

Øyvind Mathisen jest trębaczem i kompozytorem, wykształconym na programach jazzowych w Trondheim i Oslo. Z uznaniem dla tradycji jazzu, ale też z upodobaniem do eksperymentów prezentuje oryginalną muzykę jazzową. To swingujący i melodyjny jazz w otwartym, bezkompromisowym, akustycznym formacie. Mathisen współpracuje z septetem ØyvindLAND i kwartetem Get Your Goat.

W Øyvind Mathisen Trio, brzmienie i ekspresja trąbki znajdują się w centrum uwagi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W tym roku premierę będzie miał ich debiutancki album, na którym gościnnie występuje też wibrafonista Rob Waring.

Klub Środowisk Twórczych KRYPTA, piątek 17 kwietnia, godz. 19.00. Wstęp wolny.