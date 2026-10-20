„Jentl” - ostatnie przedstawienia w tym roku

W najbliższy weekend Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zaprasza na ostatnie w 2026 roku spektakle „Jentl” w reżyserii Arkadiusza Klucznika.

Spektakl na podstawie opowiadania noblisty Isaaca Bashevisa Singera opowiada o młodej dziewczynie, która pragnie zdobywać wiedzę. W jej społeczności studia religijne są jednak zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. Jentl przebiera się za chłopaka i wstępuje do jesziwy. Może wreszcie się uczyć, lecz musi ukrywać swoją prawdziwą tożsamość.

Elbląska inscenizacja łączy muzykę i plastyczność scenicznych obrazów z opowieścią o odwadze, miłości i prawie do samodzielnego wyboru własnej drogi.

Najbliższy weekend będzie ostatnią w tym roku okazją do spotkania z jej bohaterką.

Bilety dostępne na: https://tse.systembiletowy.pl/