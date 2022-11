Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wernisaż wystawy Jerzy Domino – Retrospektywa 40 lat pracy twórczej, który odbędzie się w piątek (18 listopada) o godz. 18 w muzealnym budynku zw. Gimnazjum.

Jerzy Domino jest twórcą bardzo dobrze znanym w elbląskim środowisku artystycznym, na przestrzeni lat jego prace prezentowane były wielokrotnie, ukazując szeroki wachlarz technik, którymi się posługiwał. Prym wiedzie oczywiście grafika – z drzeworytem i linorytem na czele, ale tuż obok znajduje się równie bogaty dorobek ilustratorski i rysunkowy, a także malarstwo akwarelowe i wiele innych. Jerzy Domino to jednak nie tylko artysta, ale również historyk sztuki i zasłużony badacz o wszechstronnych zainteresowaniach, skupiających się w dużej mierze wokół architektury oraz historii dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Wielkie jubileusze i wspaniałe rocznice to oczywiście zawsze dobra okazja, aby dokonać pewnych podsumowań i rekapitulacji. Spojrzeć wstecz, aby z większą świadomością stawiać kolejne kroki. Podsumowanie czterdziestu lat twórczości artystycznej to oczywiście rzecz niełatwa. Zacznijmy więc od podstaw. Jerzy Domino urodził się 30 sierpnia 1957 roku w Rzeszowie. W latach 1976 – 1982 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To właśnie z chwilą wstąpienia do ASP w 1982 roku Jerzy Domino rozpoczął swoją artystyczną drogę, która trwa nieprzerwanie do dzisiaj. Z Elblągiem związał się po studiach, tutaj również miała miejsce pierwsza wystawa jego prac w 1987 roku.

Na wystawie w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu chcemy zaprezentować Państwu pełen przekrój twórczości Jerzego Domino, aby po raz pierwszy umożliwić obejrzenie w jednym miejscu prac w całej ich rozpiętości – zarówno czasowej, tematycznej, jak i jeśli chodzi o zastosowane techniki. Mamy przekonanie, że z tej różnorodności wyłania się zaskakująco spójna, dojrzewająca przez kolejne dekady, ale jednak konsekwentna w środkach i celach, osobowość artystyczna.

W twórczości Jerzego Domino jak w lustrze odbijają się szerokie zainteresowania oraz wykształcenie z zakresu historii sztuki autora. Jego artystyczne inspiracje są bardzo świadome, ma swoich mistrzów za którymi często podąża, zawsze jednak zostawiając w swych realizacjach własny, indywidualny rys. Wszystko to łączy z wielką biegłością warsztatową, a także niezwykłą wyobraźnią, dzięki której jego prace ożywają tłumem postaci pełnym anegdoty, humoru i kulturowych odniesień. To właśnie mnogość inspiracji w jednej wyobraźni twórczej stanowi o sile Jerzego Domino - folklor, mitologia, architektura, sacrum i profanum, historia i literatura, sztuka i pornografia – mieszają się, tworząc fantastyczny mikrowszechświat, który kusi, aby wejść w głąb niego w poszukiwaniu ukrytych sensów i aluzji.

My również chcielibyśmy Państwa zaprosić do tego artystycznego świata Jerzego Domino i zachęcić do poznania jego niezwykle bogatego dorobku ostatnich czterdziestu lat.