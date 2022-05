Jestem, czuję, widzę. Wystawa Marii Krupy i Aleksandry Szewczuk

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę „Jestem, czuję, widzę”. Malarstwo Marii Krupy oraz Aleksandry Szewczuk. Będzie to wystawa dwóch trójmiejskich artystek, które dzieli i łączy kilka przestrzeni. Dzieli je wiek, doświadczenie malarskie i życiowe, a łączy – powołanie do tworzenia obrazów, intensywne poszukiwania odpowiedzi na zadawane sobie pytania natury malarskiej, filozoficznej oraz chęć bycia tu i teraz.

- Aby odebrać abstrakcję, potrzebujemy być tu i teraz. Nigdzie indziej. Jesteśmy, ponieważ czujemy. Odczuwając możemy stwierdzić, że jesteśmy. Wreszcie będąc i czując, możemy zobaczyć, możemy naprawdę widzieć, możemy naprawdę doświadczyć i w pełni wykorzystać intuicję - mówią o sobie autorki

Maria Krupa

Polami działań artystki są malarstwo, performance, instalacja. Jej prace można określić jako: abstrakcyjne, efemeryczne, spokojne, organiczne i antropomorficzne. Kompozycje są związane z tematem pierwotności, głębokiego połączenia z kobiecością, żywiołami. To poszukiwania harmonijnego balansu. W pracach Marii ważny jest dialog pomiędzy obecnością człowieka, a przestrzenią. Łączenie różnych mediów malarskich pozwala artystce poczuć się wolną w tym, co robi i odzwierciedlić złożoność poruszanych tematów. Eksperyment jest nieodzowną częścią procesu twórczego Marii Krupy. Wylewa farby, używa własnego ciała jako narzędzia malarskiego. Często posługuje się niekonwencjonalnymi metodami twórczymi, traktując płótno jak artystyczne laboratorium. Lubi modyfikować klasyczne postrzeganie piękna i organizacji przestrzeni. Tworzenie to dla twórczyni połączenie kompozycji z ładunkiem emocjonalnym.

Maria Krupa – BIO – gdyńska artystka sztuk wizualnych. Studentka piątego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uczestniczka wystaw zbiorowych „2020, But…” w Hong Kongu, „Władcy czasu – The Lords of Time”, „Dziewczynki 2 Cycki”, „Atrapa” w Gdańsku i innych. Obszarami zainteresowań artystki są malarstwo, instalacja oraz performance. Prace Marii Krupy można określić słowami: efemeryczne, organiczne, związane z formami ciała ludzkiego, dążące do minimalizmu. W swojej twórczości artystka skupia się na idei czasu, zanikaniu, rzeczach, które po sobie pozostawiamy oraz artefaktach. Częste łączenie mediów pozwala jej na swobodę twórczą i odzwierciedla złożoność poruszanych tematów.

Aleksandra Szewczuk

Tworzenie obrazów jest dla artystki procesem wejścia w siebie, oczyszczeniem umysłu i skupieniem się na byciu tu i teraz. Tworząc obraz Aleksandra Szewczuk daje się wchłonąć procesowi twórczemu i od lat stosuje metodę terapeutyczną Mindfulness. Jej prace są ekspresyjnymi abstrakcjami. Maluje skanując to, co dzieje się w danym momencie nie tylko wewnątrz niej, ale również rejestruje bodźce docierające do niej ze świata zewnętrznego. Interesuje ją wnętrze człowieka: myśli, uczucia i emocje. Wierzy, że stan wewnętrzny każdego człowieka jest odzwierciedleniem tego, jak odczuwa i widzi świat. Artystka ma świadomość tego, że człowiek jest zbudowany z różnych czasów swojego życia, ale tylko bycie tu i teraz ma realny wpływ na dziś i jutro.

Malowanie jest dla niej podejmowaniem prób wyzwalania umysłu ze wszystkiego, co go osacza, co w nim jest, co go blokuje, poprzez wsłuchanie się w to, co dzieje się w obecnej chwili. Dzięki temu sztuka działa na nią terapeutycznie. Odbiorca jej prac ma możliwość przyjrzenia się samemu sobie poprzez ich odbiór, w danym momencie swojej własnej rzeczywistości.

Aleksandra Szewczuk – BIO – artystka tworząca w Sopocie, działająca w nurcie abstrakcji ekspresjonistycznej, color field painting. Absolwentka malarstwa na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, jedna z pierwszych dyplomantek Jerzego Ostrogórskiego. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoskim BWA w 2020, finalistka XIII Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu w 2019 i III Pomorskiego Triennale Sztuki w Sopocie. W roku 2021 dla Miasta Gdynia w ramach Falochronu Kultury zrealizowała serię 4 obrazów w autorskim projekcie online.

Charakterystyczną cechą jej obrazów jest to, że pracuje na surowym, niczym nie potraktowanym płótnie, opracowaną przez siebie techniką pracy z farbami akrylowymi, które wnikają w płótno tworząc w efekcie żywą kolorystycznie matową i szlachetną powierzchnię.