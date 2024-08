Kabaret Paranienormalni w Elblągu

Zapraszamy na niezapomniany wieczór pełen śmiechu i dobrej zabawy z Kabaretem Paranienormalni! Już 7 grudnia 2024 roku o godzinie 16:00 w dużej sali Kina Światowid w Elblągu odbędzie się wyjątkowy występ, który z pewnością rozbawi do łez każdego widza.

Najnowszy program Kabaretu Paranienormalni jest stworzony z myślą o 2024 roku. Czas biegnie bez litości, świat się zmienia w galopującym tempie i nikt nie jest w stanie go dogonić. Humor to specyficzna ludzka moc, która pomaga spoglądać pogodnie na przyszłość, oswoić teraźniejszość i cieszyć się z przeszłości. Improwizujemy z teraźniejszością, tęsknimy za przeszłością. Chcemy się określić wobec przyszłości. Z tych wszystkich emocji zbudowany jest najnowszy program Kabaretu Paranienormalni pt. „2024”. Powraca dobrze znany widzom i mocno zdziwiony rzeczywistością doctor Prozac, a wraz z nim wiele surrealistycznych wątków z życia wziętych. Widzowie zobaczą polskie kino od kuchni, amerykańskie od frontu i przekonają się, jak się robi show w telewizji. Bez polityki, seksu i religii. Paranienormalni zapraszają do swojego świata, w którym znajdziesz bezpieczne miejsce dla siebie. Nowy program „2024” to spektakl w którym uczestniczysz od pierwszych minut. To kabaretowa mieszanka w najlepszym paranienormalnym stylu.

Bilety na to wyjątkowe wydarzenie kosztują 100 zł/os. Nie zwlekaj i już dziś zarezerwuj swoje miejsce, aby nie przegapić tej niesamowitej okazji do śmiechu i relaksu w doborowym towarzystwie.

Czekamy na Ciebie w sobotę, 7 grudnia w Kinie Światowid w Elblągu! Do zobaczenia!



Szczegóły wydarzenia:

Data: sobota, 7 grudnia 2024

Godzina: 16:00

Miejsce: Duża sala Kina Światowid, Elbląg

Cena biletu: 100 zł/os

Nie przegap tego wieczoru pełnego śmiechu i humoru na najwyższym poziomie!

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.