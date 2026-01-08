UWAGA!

----

Kalendarze z duszą

 Elbląg, Krzysztof Kosznik, jeden z modeli tegorocznego kalendarza
Krzysztof Kosznik, jeden z modeli tegorocznego kalendarza (fot. Anna Dembińska)

Po raz 11. podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” oraz Domu Dziennego Pobytu Senior plus stanęli przed obiektywem aparatu Krzysztofa Koseckiego. Tym razem wcielili się w bohaterów słynnych portretów malarskich. Ze zdjęć powstał tradycyjny już Niezapominajkowy kalendarz. Zobacz zdjęcia.

W ubiegłym roku były amerykańskie klasyczne samochody, dwa lata wcześniej seniorzy pozowali do tematu „Chwila”. W tej edycji Krzysztof Kosecki z ekipą z DPS Niezapominajka z Elbląga wzięli na warsztat słynne portrety malarskie.

Początkowo szukaliśmy takich obrazów, na których będzie się znajdowało wiele postaci. Nasi podopieczni tylko czekają, kiedy zaangażujemy ich do jakieś roli – mówiła Małgorzata Barchanowicz z DPS „Niezapominajka”Stwierdziliśmy jednak, że trudno będzie ustawić, nadać odpowiednią pozę wielu osobom jednocześnie. Zdecydowaliśmy się na portrety.

W kalendarzu znalazła się m.in. królowa Jadwiga Andegaweńska, Dziewczyna z perłą, Dama z łasiczką czy marszałek Józef Piłsudski...

Kiedy znaleźliśmy ciekawe portrety, od razu padały imiona, kto mógłby być modelem. Byliśmy zgodni niemal w 100 procentach – kontynuowała Małgorzata Barchanowicz

  Elbląg, Kalendarze z duszą
fot. Anna Dembińska

Pan Krzysztof wcielił się w rolę Vincenta van Gogha. Można go oglądać na wrześniowej karcie kalendarza.

- Wrażenia bardzo dobre. Pozować do znanych klasyków malarstwa to duża rzecz, to zaszczyt. Z wyniku jestem bardzo zadowolony – mówił Krzysztof Kosznik. - Czy być modelem jest trudne? Trzeba się wczuć. Przechodzę swego rodzaju metamorfozę, wcielam się w inną postać. W kolejnych edycjach też chciałbym wziąć udział, to mnie mobilizuje i wzmacnia.

- Powstawanie takiego kalendarza to kilka miesięcy pracy. Sam pomysł powstaje parę tygodni. Koncepcji jest kilka, wybieramy tę jedyną. Potem trzeba znaleźć stroje. W przypadku tegorocznego kalendarza to przede wszystkim dziewczyny z Niezapominajki musiały wykazać się kreatywnością – dodał Krzysztof Kosecki, autor zdjęć do Niezapominajkowych kalendarzy. - Dwa dni sesji zdjęciowych, a później mozolna praca nad obróbką zdjęć. Potem projektowanie samego kalendarza i druk.

Wyszło rewelacyjnie, i to nie jest tylko zdanie autora tego tekstu. Powstanie kalendarza nie byłoby możliwe bez udziału sponsorów oraz szeregu osób, które włączyły się m.in. w poszukiwanie odpowiednich strojów dla modelek i modeli.

- Prace nad kalendarzem Niezapominajkowym stanowią ważny element działań terapeutycznych. Seniorzy mogli się wcielać w różnorodne role podczas sesji zdjęciowych. Głównym celem terapeutycznym jest przeciwdziałanie stereotypom postrzegającym osoby starsze jako bierne, wycofane społecznie – mówiła Małgorzata Barchanowicz. - Dzięki takim projektom w seniorach budzi się chęć do życia, myślę, że dobrze się przy tym bawili.

- Ten projekt był ambitny, w przyszłym roku zaskoczymy wszystkich – obiecuje Krzysztof Kosecki. - Będą to portrety, ale całkowicie coś innego niż do tej pory.

Kalendarz nie jest przeznaczony do sprzedaży. Dwa egzemplarze będzie można wylicytować podczas aukcji elbląskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

SM

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Kalendarze z duszą
Kalendarze z duszą
Kalendarze z duszą
Kalendarze z duszą

Najnowsze artykuły w dziale Kultura

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 