Kameralnie, nowocześnie i przyjaźnie dla niepełnosprawnych

Będzie liczyła 70 miejsc i zostanie wyposażona w najnowsze technologie kinowe. Ogłoszono właśnie przetarg na dostawę wyposażenia sali kina edukacyjnego, które powstanie w ramach projektu rozbudowy Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

Trzecia sala kinowa w Światowidzie zostanie także przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Właśnie ogłoszono przetarg na jej wyposażenie. Między innymi będzie tu dostępny dla widzów system audiodeskrypcji i opisu narracyjnego dedykowany osobom niedowidzącym.

- System audiodeskrypcji będzie funkcjonował w oparciu o aplikację na telefon. Na sali będą minimum dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Nieopodal będzie również znajdowała się winda - mówi Natalia Piotrowska, kierownik Kina Światowid.

W nowej sali zagości przede wszystkim kino edukacyjne. Jego oferta ma być szeroka.

- Zajęcia warsztatowe, filmy z regionów, filmy amatorskie, interdyscyplinarne pokazy filmowe, wsparcie młodych filmowców i inne formy nawiązujące do filmowej edukacji - to między innymi znajdzie się w formule kina edukacyjnego. Planów i pomysłów mamy jednak dużo więcej - podkreśla Natalia Piotrowska.

Przetarg na wyposażenie nowej sali kinowej ma zostać rozstrzygnięty 16 lipca.

Przypomnijmy, że rozbudowa CSE Światowid ma być gotowa do jesieni tego roku. Większość prac konstrukcyjnych już została wykonana, pozostało wykończenie wnętrz. A między wykonawcą a inwestorem trwa spór o dotychczasowy przebieg prac.

Dzięki rozbudowie CSE Światowid ma zyskać blisko 1900 metrów kwadratowych powierzchni, które zajmie m.in. trzecia sala kinowa oraz liczne nowe pracownie, pomieszczenia edukacyjne i szkoleniowe. Całkowity koszt projektu to ok. 23,7 mln zł, z czego ok. 12,2 mln zł to dofinansowanie unijne, ok. 9,3 mln zł to pieniądze pochodzące z samorządu województwa i ok. 2,2 mln zł to środki własne instytucji.