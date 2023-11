Katalog zbiorów na 75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Fromborskie muzeum wydało kolejny katalog! Jubileuszowa publikacja „75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Katalog zbiorów” dostępna jest przedpremierowo w wersji online na muzealnej stronie internetowej.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku istnieje już od 75 lat. 5 września 1948 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum we Fromborku, które dziś jest jedynym na świecie muzeum, któremu w całości patronuje Mikołaj Kopernik.

W czasie 75 lat swojej działalności instytucja zgromadziła pokaźny zbiór różnoczasowych zabytków z zakresu sztuk plastycznych (sztuka dawna, jak i współczesna), rzemiosła artystycznego, archeologii, historii medycyny czy astronomii, jak również obiektów związanych z historią fromborskiego Wzgórza Katedralnego oraz całego regionu Warmii. Wśród nich znajdują się kolekcje szczególne, wyjątkowe nie tylko w skali regionu, ale też świata, m.in. zbiory z zakresu historii medycyny, sztuki witrażowej czy historii ogrzewania.

Muzeum wydając w zeszłym roku "Świat Kopernika” – publikację prezentującą obiekty z czasów wielkiego uczonego zainicjowało serię wydawniczą, w ramach której planuje opracowywać kolejne katalogi związane ze swoimi niezwykle bogatymi zbiorami muzealnymi.

Do końca listopada drukiem ukaże się drugi katalog zbiorów, wydany z okazji 75-lecia założenia instytucji, który po raz pierwszy tak szeroko prezentuje kolekcje fromborskiej instytucji oraz podkreśla, że zainteresowania badawcze i profil Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku wykraczają również poza szeroko pojętą tematykę kopernikańską. To także ważna publikacja w kontekście obchodów 2023 Roku Mikołaja Kopernika, ponieważ prezentowane zabytki pochodzą już nie tylko z czasów życia wielkiego uczonego, a sięgają XX i XXI w. Obrazują zatem różne sposoby upamiętniania tej genialnej postaci na przestrzeni wieków.

Wydawnictwo, poza notami katalogowymi, zawiera także niepublikowane wcześniej eseje na temat początków i działalności Muzeum, muzealnych kolekcji oraz historii muzealnictwa na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku do 1945 r.

Wydania papierowe katalogu trafią do bibliotek oraz innych instytucji kultury, natomiast wersja online dostępna jest tutaj.

Publikację katalogu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.