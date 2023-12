KierMAH, czyli świąteczny kiermasz w muzealnym wydaniu

Wybierając się w weekend na starówkę warto odwiedzić muzeum, gdzie już po raz czwarty odbędzie się kiermasz, na którym zaopatrzymy się w świąteczne upominki od lokalnych twórców, artystów i rzemieślników. Wydarzenie, zwane KierMAHem, odbędzie się w muzealnym budynku zw. Gimnazjum, w sobotę (9 grudnia), w godz. 12-18. Wejście do muzeum od strony dziedzińca lub od strony rzeki. Wstęp na kiermasz jest bezpłatny, a na zmarzniętych gości czekać będzie gorąca herbata i całe pokłady świątecznej atmosfery.

Muzealny KierMAH to doskonała okazja by zakupić produkty wyjątkowe, którymi podczas nadchodzących Świąt obdarujemy rodzinę, przyjaciół, a nawet samych siebie, bo właściwie czemu nie? Wybierając upominki na KierMAHu nie tylko znajdziemy przedmioty oryginalne i jedyne w swoim rodzaju, ale także wesprzemy lokalnych wytwórców. Wśród nich znajdziemy producentów unikatowej biżuterii - Anjar, Goja Stones i Zakątek Leszczynki. W dekorowaniu domu na Święta pomogą nam dekoracje roślinne Żuławianki, ceramika od Mikki, drewniane wyroby Deski z Betanii czy prace Bogdana Kilińskiego. Nie zabraknie również świątecznych stroików, makram, formowanych ręcznie świec czy obrazów. Swoje tekstylne wyroby zaprezentuje Pracownia Krawiecka Mamy To, a naturalne kosmetyki - Mięta i Spółka. Świąteczny stół urozmaicą jabłkowe pyszności spod Kwidzyna oraz przetwory Niezłego Kotła. Na KierMAHu znajdziemy też drobiazgi dla wielbicieli kotów, a także słodkości od Fundacji DaKota. Zaopatrując się na tym stoisku nie tylko wprawimy w zachwyt nasze kubki smakowe, ale także w duchu świątecznej szczodrości wesprzemy bezdomne koty, na pomoc którym zostanie przeznaczony cały dochód ze sprzedaży.