W środę, 12 sierpnia, o godz. 12.00 Biblioteka Elbląska zaprasza dzieci w wieku 6-10 lat na kolejne spotkanie z cyklu Para-buch! Książka w ruch!, podczas którego będzie można się dowiedzieć, na czym polega praca archeologa. Zajęcia odbędą się na bibliotecznym dziedzińcu. Wstęp wolny.

Zajęcia będą inspirowane książką Maca Barnetta pt. Sam i Dave kopią dół. Uczestnicy dowiedzą się, kim jest archeolog, czym się zajmuje oraz jakie są jego metody i narzędzia pracy. Przeniesiemy się w czasie, aby poznać znaczenie naskalnych rysunków oraz poznać życie w pradawnej osadzie. Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami. Para-buch! Książka w ruch! to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu Para-buch! Książka w ruch! realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. Kolejne spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 17 sierpnia (godz. 12.00) – Kartografia, czyli o czym mówią mapy, w oparciu o książkę Kim Heekyoung Dokąd iść? Mapy mówią do nas.Zajęcia odbywać się będą w malowniczej scenerii ogrodu znajdującego się na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej lub – w razie niepogody – w sali U św. Ducha. Więcej informacji: Biblioteka Młodego Czytelnika "Bulaj", ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23, e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl.