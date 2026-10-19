Kino Piwnica ze Stowarzyszeniem Salka
Kino Piwnica, czyli kino nieme z muzyką na żywo. Czekają na Państwa trzy projekcje - piątkowa, sobotnia i niedzielna. Przed każdą projekcją odbędzie się niedługie spotkanie z Maciejem Krawczyńskim, filmoznawcą i pomysłodawcą Kina Piwnica. Będziemy rozmawiać o przewrotnej historii kina i filmu, o zmaganiach twórców z (nie)przychylną rzeczywistością początków XX w. i o jej następstwach.
Do współorganizacji Kina Piwnica zaproszeni zostali elbląscy twórcy muzyczni, których kompozycje przeplecione z improwizacją i oczywiście grane na żywo, będą towarzyszyć podczas każdej projekcji.
Program przedstawia się jak poniżej:
PIĄTEK, 6.11.2026
„Nosferatu" reż. Friedrich Wilhelm Murnau
godz. 19.00
zagrają PUSTE LUSTRA
SOBOTA, 7.11.2026
„Pancernik Potiomkin" reż. Siergiej Eisenstein
godz. 19.00
zagra ŻUŁAWY
NIEDZIELA, 8.11.2026
„City Lights" reż. Charlie Chaplin
godz. 19.00
zagra DAGNA KRAUSE
WSTĘP:
dobrowolna darowizna na cele statutowe stowarzyszenia
ul. Junaków 3c, Elbląg
19.00