Kino Piwnica ze Stowarzyszeniem Salka

Kino Piwnica, czyli kino nieme z muzyką na żywo. Czekają na Państwa trzy projekcje - piątkowa, sobotnia i niedzielna. Przed każdą projekcją odbędzie się niedługie spotkanie z Maciejem Krawczyńskim, filmoznawcą i pomysłodawcą Kina Piwnica. Będziemy rozmawiać o przewrotnej historii kina i filmu, o zmaganiach twórców z (nie)przychylną rzeczywistością początków XX w. i o jej następstwach.

Do współorganizacji Kina Piwnica zaproszeni zostali elbląscy twórcy muzyczni, których kompozycje przeplecione z improwizacją i oczywiście grane na żywo, będą towarzyszyć podczas każdej projekcji. Program przedstawia się jak poniżej: PIĄTEK, 6.11.2026 „Nosferatu" reż. Friedrich Wilhelm Murnau godz. 19.00 zagrają PUSTE LUSTRA SOBOTA, 7.11.2026 „Pancernik Potiomkin" reż. Siergiej Eisenstein godz. 19.00 zagra ŻUŁAWY NIEDZIELA, 8.11.2026 „City Lights" reż. Charlie Chaplin godz. 19.00 zagra DAGNA KRAUSE WSTĘP: dobrowolna darowizna na cele statutowe stowarzyszenia ul. Junaków 3c, Elbląg 19.00

Stowarzyszenie Salka