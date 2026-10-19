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Kino Piwnica ze Stowarzyszeniem Salka

 Elbląg, Kino Piwnica ze Stowarzyszeniem Salka

Kino Piwnica, czyli kino nieme z muzyką na żywo. Czekają na Państwa trzy projekcje - piątkowa, sobotnia i niedzielna. Przed każdą projekcją odbędzie się niedługie spotkanie z Maciejem Krawczyńskim, filmoznawcą i pomysłodawcą Kina Piwnica. Będziemy rozmawiać o przewrotnej historii kina i filmu, o zmaganiach twórców z (nie)przychylną rzeczywistością początków XX w. i o jej następstwach.

Do współorganizacji Kina Piwnica zaproszeni zostali elbląscy twórcy muzyczni, których kompozycje przeplecione z improwizacją i oczywiście grane na żywo, będą towarzyszyć podczas każdej projekcji.

 

Program przedstawia się jak poniżej:

PIĄTEK, 6.11.2026

„Nosferatu" reż. Friedrich Wilhelm Murnau

godz. 19.00

zagrają PUSTE LUSTRA

 

SOBOTA, 7.11.2026

„Pancernik Potiomkin" reż. Siergiej Eisenstein

godz. 19.00

zagra ŻUŁAWY

 

NIEDZIELA, 8.11.2026

„City Lights" reż. Charlie Chaplin

godz. 19.00

zagra DAGNA KRAUSE

 

WSTĘP:

dobrowolna darowizna na cele statutowe stowarzyszenia

 

ul. Junaków 3c, Elbląg

19.00


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