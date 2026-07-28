Kino pod chmurką zaprasza

Zapraszamy wszystkich miłośników kina na kolejną odsłonę Letniego Kina pod Chmurką, która odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Seans rozpocznie się ok. godz. 21:00.

Tego wieczoru widzowie będą mogli obejrzeć film Wielki Marty – pełen energii komediodramat opowiadający historię młodego człowieka, który marzy o wielkiej karierze i jest gotów zrobić wszystko, by osiągnąć sukces. To opowieść o ambicji, pogoni za marzeniami oraz cenie, jaką niekiedy trzeba zapłacić za ich realizację.

Przed rozpoczęciem seansu, od godz. 20:00 na uczestników wydarzenia czekać będą gofry i popcorn, które umilą oczekiwanie na film.

Wstęp wolny.