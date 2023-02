Kłamać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej...

Ona z nim, on z tamtą, ona z tym, a tamten z nią. A i tak każdy wie (czy nie?) o co chodzi. Taki galimatias potrafi stworzyć tylko Florian Zeller. W tym labiryncie pogmatwanych relacji i zależności, dramaturg potrafi się poruszać ze zwinnością kota. Żaden niuans romantycznego związku nie umknie jego uwadze. Lekkość z jaką małżonkowie i przyjaciele serwują sobie kłamstwa jest godna podziwu. A jaka jest prawda? Być może wcale jej nie ma. Chociaż kłamstwo powtórzone tysiąc razy... nie, nie. To nie może być prawda!

- Florian Zeller to jeden z najciekawszych współczesnych dramatopisarzy. Jego teksty są pełne tajemnicy, stawiają pytania twórcom i widzom. Są niejednoznaczne, można je rozmaicie rozumieć. Zwykle przedstawiają różne wersje wydarzeń i to my sami musimy zdecydować co jest rzeczywistością, a co wyobrażeniem. Jak bardzo z kolei wyobrażenie wpływa na rzeczywistość, jak ją zmienia i jak zmienia nas samych? Zellera cenię też za świetnie napisane dialogi, błyskotliwy zmysł obserwacji i poczucie humoru - opowiada Paweł Szkotak, reżyser. Na scenie zobaczymy Ewelinę Bemnarek (Alice), Martę Masłowską (Laurence), Marcina Tomasika (Paul), Artura Hauke (Michel). Sobota (4 lutego), godz. 18 Niedziela (5 lutego) godz. 17

Dorota Sianożęcka, Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu