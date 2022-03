Jachtklub Elbląg zaprasza w piątek (11 marca), na godzinę 17.00, do swojej siedziby przy ul. Radomskiej 29, na spotkanie o tytule: "Kłamstwa Putina – propagandowe uzasadnienia rosyjskiej agresji na Ukrainę".

Wojna o Ukrainę trwa już od ponad tygodnia. Co dnia zasypywani jesteśmy setkami informacji, które odnoszą się do jej przebiegu i międzynarodowych reakcji na nią. Tymczasem, część z tych wiadomości jest z gruntu fałszywa i celowo ma wprowadzać odbiorców w błąd. Nie jest to jednak nic dziwnego, ponieważ tzw. wojna informacyjna stała się dziś jednym z nowoczesnych sposobów walki, mającej na celu dezinformację przeciwnika i ukrywanie niewygodnych faktów. O rosyjskiej propagandzie wojennej, jej wcześniejszych doświadczeniach, jak też o narzędziach stosowanych aktualnie podczas agresji na Ukrainę, opowie dr Tomasz Gliniecki, doświadczony redaktor mass-mediów, historyk wojskowości i żeglarz.

Uczestników spotkania prosimy, w ramach opłaty za wstęp, o dokonanie darowizny na rzecz Związku Ukraińców w Polsce z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”. Bank Millenium numer konta 91 1160 2202 0000 0005 1892 0357.