Klasyka baroku według EOK

Rozmach, kontrasty, bogactwo środków artystycznych – bez tych elementów nie sposób sobie wyobrazić muzyki baroku, nie zabrakło ich też podczas niedzielnego koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Kolejne koncerty EOK 8 i 22 maja. Zobacz więcej zdjęć.

Kameraliści przybliżyli melomanom dzieła Antonio Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha i François Couperina. Tym razem wystąpili w wyjątkowym składzie, bo kilkoro muzyków EOK - Karolina Nowotczyńska, Karol Sokołowski, Hubert Ostrowski, Beata Wojtowicz, Dorota Sulich-Czarnocka, Joachim Oller i Mariusz Mruczek - zaprezentowało się jako soliści, reszta Orkiestry im towarzyszyła.

Dziś nikt nie podważa kompozytorskiej klasy Vivaldiego, ale nie zawsze było to oczywiste. Choćby Igor Strawiński – rosyjski mistrz partytury twierdził, że autor „Czterech pór roku”, „napisał 400 razy ten sam koncert”. Z dzisiejszej perspektywy widać, że Strawiński się mylił, a kameraliści potwierdzili wszechstronność i oryginalność Vivaldiego, wykonując jego utwory na skrzypce i wiolonczelę. W repertuarze znalazł się też „3 koncert brandenburski BWV 1048” Jana Sebastiana Bacha i „Pièces en Concert” François Couperina. Ten ostatni to trochę zapomniany, aczkolwiek niesłusznie, francuski kompozytor z przełomu XVII/XVIII wieku. Dziś jego twórczość na nowo jest odkrywana przez melomanów, a kolejne koncerty EOK 8 i 22 maja. Podczas pierwszego Orkiestra wystąpi z najlepszymi studentami Akademii Muzycznej w Gdańsku – w programie m.in. dzieła Mozarta, Haydna i młodych polskich kompozytorów. 22 maja czeka nas wieczór z jazzem – do EOK dołączy jeden z najlepszych jazzmanów nad Wisłą, Piotr Baron, w repertuarze suity Krzysztofa Herdzina i Eddiego Sautera. Więcej informacji można znaleźć na stronie